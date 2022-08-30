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Украинские военные обстреляли два приграничных села в Курской области - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/obstrel-1813249694.html
Украинские военные обстреляли два приграничных села в Курской области
Украинские военные обстреляли два приграничных села в Курской области - РИА Новости, 30.08.2022
Украинские военные обстреляли два приграничных села в Курской области
Украинские войска обстреляли два приграничных села в Курской области, один из снарядов попал в животноводческий комплекс, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:44
2022-08-30T19:24
специальная военная операция на украине
курская область
алексеевка
глушковский район
вооруженные силы украины
роман старовойт
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли два приграничных села в Курской области, один из снарядов попал в животноводческий комплекс, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли", — написал он.Помимо этого, шесть домов получили повреждения крыш и окон, жертв среди мирных жителей нет, уточнил Старовойт.ВСУ также атаковали село Алексеевка, где "противник, судя по всему, вновь пытался уничтожить вышку сотовой связи". В окрестностях населенного пункта зафиксировали возгорание растительности и скирды соломы на ферме, добавил губернатор.В Курской области из-за обстрелов приграничных районов действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220826/kursk-1812229916.html
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курская область, алексеевка, глушковский район, вооруженные силы украины, роман старовойт, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексеевка, Глушковский район, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт, Владимир Путин, Россия
18:44 30.08.2022 (обновлено: 19:24 30.08.2022)
 
Украинские военные обстреляли два приграничных села в Курской области

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о гибели более 20 животных при обстреле ВСУ

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела приграничных сел Глушковского района Курской области
Последствия обстрела приграничных сел Глушковского района Курской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела приграничных сел Глушковского района Курской области
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли два приграничных села в Курской области, один из снарядов попал в животноводческий комплекс, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли", — написал он.
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Помимо этого, шесть домов получили повреждения крыш и окон, жертв среди мирных жителей нет, уточнил Старовойт.
ВСУ также атаковали село Алексеевка, где "противник, судя по всему, вновь пытался уничтожить вышку сотовой связи". В окрестностях населенного пункта зафиксировали возгорание растительности и скирды соломы на ферме, добавил губернатор.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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