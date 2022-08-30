https://ria.ru/20220830/obstrel-1813249694.html

Украинские военные обстреляли два приграничных села в Курской области

Украинские военные обстреляли два приграничных села в Курской области - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские военные обстреляли два приграничных села в Курской области

Украинские войска обстреляли два приграничных села в Курской области, один из снарядов попал в животноводческий комплекс, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:44

2022-08-30T18:44

2022-08-30T19:24

специальная военная операция на украине

курская область

алексеевка

глушковский район

вооруженные силы украины

роман старовойт

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли два приграничных села в Курской области, один из снарядов попал в животноводческий комплекс, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли", — написал он.Помимо этого, шесть домов получили повреждения крыш и окон, жертв среди мирных жителей нет, уточнил Старовойт.ВСУ также атаковали село Алексеевка, где "противник, судя по всему, вновь пытался уничтожить вышку сотовой связи". В окрестностях населенного пункта зафиксировали возгорание растительности и скирды соломы на ферме, добавил губернатор.В Курской области из-за обстрелов приграничных районов действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220826/kursk-1812229916.html

https://ria.ru/20220821/traktor-1811127309.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

алексеевка

глушковский район

россия

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курская область, алексеевка, глушковский район, вооруженные силы украины, роман старовойт, владимир путин, россия