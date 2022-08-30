https://ria.ru/20220830/obstrel-1813245756.html

Украинские военные обстреляли Ясиноватую и Зайцево

Украинские военные обстреляли Ясиноватую и Зайцево - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские военные обстреляли Ясиноватую и Зайцево

Украинские войска во вторник за 25 минут обстреляли Ясиноватую и Зайцево, выпустив в общей сложности четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 24 мины калибром... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:28

2022-08-30T18:28

2022-08-30T18:28

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник за 25 минут обстреляли Ясиноватую и Зайцево, выпустив в общей сложности четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 24 мины калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 17.05 – населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 17.30 – населённый пункт Николаевка Вторая – населенный пункт Зайцево: выпущено 19 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о четырех обстрелах Зайцево со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, зайцево, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк