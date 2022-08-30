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ВСУ обстреливают береговую линию Энергодара - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреливают береговую линию Энергодара
ВСУ обстреливают береговую линию Энергодара - РИА Новости, 30.08.2022
ВСУ обстреливают береговую линию Энергодара
Береговую линию Энергодара обстреливают украинские боевики, зафиксировано 20 прилётов снарядов крупнокалиберной артиллерии, сообщают власти города. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:57
2022-08-30T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Береговую линию Энергодара обстреливают украинские боевики, зафиксировано 20 прилётов снарядов крупнокалиберной артиллерии, сообщают власти города."ВСУ производят обстрелы береговой линии города. Было зафиксировано 20 прилётов крупнокалиберной артиллерией… На данный момент обстрелы продолжаются", - говорится в Telegram-канале администрации города. "Причиной обстрелов является целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси", - отметили в администрации Энергодара.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
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в мире, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:57 30.08.2022 (обновлено: 14:11 30.08.2022)
 
ВСУ обстреливают береговую линию Энергодара

Власти Энергодара зафиксировали 20 артиллерийских попаданий ВСУ в береговую линию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Береговую линию Энергодара обстреливают украинские боевики, зафиксировано 20 прилётов снарядов крупнокалиберной артиллерии, сообщают власти города.
"ВСУ производят обстрелы береговой линии города. Было зафиксировано 20 прилётов крупнокалиберной артиллерией… На данный момент обстрелы продолжаются", - говорится в Telegram-канале администрации города. "Причиной обстрелов является целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси", - отметили в администрации Энергодара.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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