https://ria.ru/20220830/obstrel-1813130401.html

При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя

При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 30.08.2022

При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:49

2022-08-30T13:49

2022-08-30T13:49

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Киевский район Донецка, по улице Горной получили ранения два человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее во вторник сообщал о двух погибших и четырех пострадавших при обстреле Петровского района Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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в мире, жкх, донецк (днр), украина, донецкая народная республика