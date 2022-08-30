https://ria.ru/20220830/oborona-1813234799.html

Министры обороны Израиля и Японии подписали соглашение о сотрудничестве

Министры обороны Израиля и Японии подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 30.08.2022

Министры обороны Израиля и Японии подписали соглашение о сотрудничестве

Министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе своего визита в Японию, приуроченного 70-летию установлению отношений между странами, подписал соглашение о... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:59

2022-08-30T17:59

2022-08-30T17:59

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бени ганц

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе своего визита в Японию, приуроченного 70-летию установлению отношений между странами, подписал соглашение о сотрудничестве между оборонными ведомствами со своим японским коллегой Ясукадзу Хамадой, сообщила пресс-служба министерства обороны еврейского государства."Министр обороны Бени Ганц подписал сегодня со своим японским коллегой Хамадой Ясукадзу соглашение между министерствами, которое позволит укрепить оборонное, военное и стратегическое сотрудничество между странами", - говорится в сообщении.Первый за десятилетие визит министра обороны Израиля в Японию начался в понедельник. Ганц проводит встречи с высокопоставленными официальными лицами для "создания основы для более тесного сотрудничества в области обороны и стратегических связей между странами". В поездке главу минобороны сопровождают гендиректор оборонного ведомства, начальник штаба минобороны и другие официальные лица.

https://ria.ru/20220829/izrail-1812987682.html

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в мире, бени ганц, израиль, япония