https://ria.ru/20220830/oborona-1813234799.html
Министры обороны Израиля и Японии подписали соглашение о сотрудничестве
Министры обороны Израиля и Японии подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 30.08.2022
Министры обороны Израиля и Японии подписали соглашение о сотрудничестве
Министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе своего визита в Японию, приуроченного 70-летию установлению отношений между странами, подписал соглашение о... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:59
2022-08-30T17:59
2022-08-30T17:59
в мире
бени ганц
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе своего визита в Японию, приуроченного 70-летию установлению отношений между странами, подписал соглашение о сотрудничестве между оборонными ведомствами со своим японским коллегой Ясукадзу Хамадой, сообщила пресс-служба министерства обороны еврейского государства."Министр обороны Бени Ганц подписал сегодня со своим японским коллегой Хамадой Ясукадзу соглашение между министерствами, которое позволит укрепить оборонное, военное и стратегическое сотрудничество между странами", - говорится в сообщении.Первый за десятилетие визит министра обороны Израиля в Японию начался в понедельник. Ганц проводит встречи с высокопоставленными официальными лицами для "создания основы для более тесного сотрудничества в области обороны и стратегических связей между странами". В поездке главу минобороны сопровождают гендиректор оборонного ведомства, начальник штаба минобороны и другие официальные лица.
https://ria.ru/20220829/izrail-1812987682.html
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в мире, бени ганц, израиль, япония
В мире, Бени Ганц, Израиль, Япония
Министры обороны Израиля и Японии подписали соглашение о сотрудничестве
Министры обороны Израиля и Японии Ганц и Хамада подписали соглашение о сотрудничестве