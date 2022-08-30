https://ria.ru/20220830/novosibirsk-1813049907.html

СК завел дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета

СК завел дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета - РИА Новости, 30.08.2022

СК завел дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета

Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T06:06

2022-08-30T06:06

2022-08-30T13:50

происшествия

новосибирск

россия

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НОВОСИБИРСК, 30 авг — РИА Новости. Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета, сообщает во вторник региональный главк СК.Ранее сообщалось, что следователи организовали доследственную проверку после того, как в СМИ появилась информации о том, что сотрудники супермаркета заперли в холодильнике девятилетнего мальчика.По версии следствия, 29 августа сотрудник магазина по улице Селезнева в Новосибирске закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика, который попросил убрать с прилавков просроченные продукты."По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — сообщили в следственном управлении.

https://ria.ru/20220826/ulyanovsk-1812244541.html

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, новосибирск, россия