https://ria.ru/20220830/novosibirsk-1813049907.html
СК завел дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета
СК завел дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета - РИА Новости, 30.08.2022
СК завел дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета
Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T06:06
2022-08-30T06:06
2022-08-30T13:50
происшествия
новосибирск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
НОВОСИБИРСК, 30 авг — РИА Новости. Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета, сообщает во вторник региональный главк СК.Ранее сообщалось, что следователи организовали доследственную проверку после того, как в СМИ появилась информации о том, что сотрудники супермаркета заперли в холодильнике девятилетнего мальчика.По версии следствия, 29 августа сотрудник магазина по улице Селезнева в Новосибирске закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика, который попросил убрать с прилавков просроченные продукты."По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — сообщили в следственном управлении.
https://ria.ru/20220826/ulyanovsk-1812244541.html
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирск, Россия
06:06 30.08.2022 (обновлено: 13:50 30.08.2022)
СК завел дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета
СК в Новосибирске завел дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета
НОВОСИБИРСК, 30 авг — РИА Новости. Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета, сообщает во вторник региональный главк СК.
Ранее сообщалось, что следователи организовали доследственную проверку после того, как в СМИ появилась информации о том, что сотрудники супермаркета заперли в холодильнике девятилетнего мальчика.
"Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, то есть по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 127 УК России ("Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего")", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 29 августа сотрудник магазина по улице Селезнева в Новосибирске
закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика, который попросил убрать с прилавков просроченные продукты.
"По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — сообщили в следственном управлении.