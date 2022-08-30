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СК завел дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета - РИА Новости, 30.08.2022
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СК завел дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета
СК завел дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета - РИА Новости, 30.08.2022
СК завел дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета
Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T06:06
2022-08-30T13:50
происшествия
новосибирск
россия
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НОВОСИБИРСК, 30 авг — РИА Новости. Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета, сообщает во вторник региональный главк СК.Ранее сообщалось, что следователи организовали доследственную проверку после того, как в СМИ появилась информации о том, что сотрудники супермаркета заперли в холодильнике девятилетнего мальчика.По версии следствия, 29 августа сотрудник магазина по улице Селезнева в Новосибирске закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика, который попросил убрать с прилавков просроченные продукты."По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — сообщили в следственном управлении.
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происшествия, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирск, Россия
06:06 30.08.2022 (обновлено: 13:50 30.08.2022)
 
СК завел дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета

СК в Новосибирске завел дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 30 авг — РИА Новости. Следователи в Новосибирске по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета, сообщает во вторник региональный главк СК.
Ранее сообщалось, что следователи организовали доследственную проверку после того, как в СМИ появилась информации о том, что сотрудники супермаркета заперли в холодильнике девятилетнего мальчика.

"Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, то есть по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 127 УК России ("Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего")", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 29 августа сотрудник магазина по улице Селезнева в Новосибирске закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика, который попросил убрать с прилавков просроченные продукты.
"По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — сообщили в следственном управлении.
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