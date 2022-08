СМИ: соседи Норвегии "разгневались" на нее за энергетический "эгоизм"

https://ria.ru/20220830/norvegiya-1813041749.html

Планы Норвегии ограничить экспорт электроэнергии для защиты внутреннего рынка вызвало резкую критику со стороны ее соседей, обвинивших Осло в эгоизме и расколе... РИА Новости, 30.08.2022

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Планы Норвегии ограничить экспорт электроэнергии для защиты внутреннего рынка вызвало резкую критику со стороны ее соседей, обвинивших Осло в эгоизме и расколе европейского рынка, сообщает издание Financial Times.В начале августа правительство Норвегии объявило о планах ограничить экспорт электроэнергии, чтобы обеспечить безопасность снабжения внутри своей страны. Это решение может исключить дешевую норвежскую гидроэлектроэнергию из рынка электричества северных стран и повысить и без того высокие цены на него. После этого электросетевые компании Финляндии, Швеции и Дании призвали власти Норвегии пересмотреть решение.Как отмечает издание, соседи Норвегии сочли планы Осло по сокращению экспорта электричества на фоне попыток Европы справиться с тяжелым энергетическим кризисом "опасным и эгоистичным шагом", который "подорвал европейский рынок"."Она (Норвегия. – прим. ред.) станет первой страной в Европе, которая предпримет подобное в сфере электроснабжения. Это будет очень опасный и националистический шаг. Это чрезвычайно эгоистичное поведение", – заявил в интервью Financial Times исполнительный директор финского сетевого оператора Fingrid Юкка Руусунен.По его словам, Норвегия стала зарабатывать "огромные деньги" после начала военной операции на Украине, а сокращение экспорта электроэнергии поможет "популистским, националистическим голосам расколоть рынок, и в итоге проиграют все". Он добавил, что реализация указанных мер "повредит всему имиджу Норвегии".Такая критика подчеркивает, что энергетический кризис в Европе усилил напряженность между традиционными союзниками, указывает Financial Times. Будучи крупнейшим производителем топлива, Норвегия в этом году получит рекордную прибыль от продажи нефти, газа и электричества, поэтому ее предложение ограничить экспорт электроэнергии для укрепления безопасности поставок внутри страны "вызвало гнев" соседей."Любой шаг, который предпринимают на национальном уровне в подобной ситуации, несет опасность. Такие вещи заразны. Другие страны могут сказать: если Норвегия может так поступить, то и мы тоже. Именно поэтому я считаю, что это неправильный подход", – заявил изданию директор по рынку электроэнергии в датском сетевом операторе Energinet Йоханнес Бруун.Как пишет газета, в настоящее время правительство Норвегии испытывает сильное давление внутри страны, от него ждут больше усилий, направленных на смягчение роста цен на электроэнергию, особенно для предприятий на юге.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

