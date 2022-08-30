https://ria.ru/20220830/nevezhestvo-1813048855.html

Американцы никогда не узнают важный факт об Украине, заявил политолог

Американцы никогда не узнают важный факт об Украине, заявил политолог - РИА Новости, 30.08.2022

Американцы никогда не узнают важный факт об Украине, заявил политолог

Американцы никогда не узнают важную деталь про Украину о сотрудничестве националистов в годы Второй мировой войны с режимом Адольфа Гитлера, потому что ее им... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T05:04

2022-08-30T05:04

2022-08-30T09:16

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американцы никогда не узнают важную деталь про Украину о сотрудничестве националистов в годы Второй мировой войны с режимом Адольфа Гитлера, потому что ее им просто не расскажут, такое мнение высказал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.Граждане США, чьи интересы ограничены результатами матчей в футболе и гольфе, и понятия не имеют, что поддерживаемая Штатами Западная Украина воевала на стороне Гитлера против их собственной страны, пишет политолог. Американцы не узнают этих важных сведений, так как западная пресса игнорирует факты, поясняет он.Робертс также указал на то, что правительство Германии действует в интересах США. И хотя любая пропаганда нацизма в ФРГ запрещена, "немецкое правительство поддерживает бандеровских нацистов на Украине", которые "воюют против русских Донбасса", отметил политолог.Немецкие, европейские и американские СМИ не заметят это несоответствие, уверен эксперт."Реальность незнакома Западу, поскольку западный мир идет в полном невежестве к своей смерти", — резюмировал Робертс.Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что превращение Украины в нацистское государство — это проект США. "Соединенные Штаты являются субъектом, финансирующим нацизм в мире", — подчеркнула парламентарий.Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, в свою очередь, заявил, что назвал крайне опасной угрозой попытки возрождения европейского фашизма, которые Запад использует как один из гибридных инструментов, пытаясь сохранить свое доминирование. "Такая работа ведется Вашингтоном фактически с момента окончания Второй мировой войны. Именно поэтому те ужасы и безумие, творимые украинскими неонацистами, тщательно замалчиваются западными СМИ", — сказал Венедиктов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220820/khomski-1810924807.html

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в мире, украина, германия, сша