https://ria.ru/20220830/netflix-1813181535.html
Наркобаронесса собирается судиться с Netflix
Наркобаронесса собирается судиться с Netflix - РИА Новости, 30.08.2022
Наркобаронесса собирается судиться с Netflix
Наркобаронесса Сандра Авила Бельтран, известная как "Королева Тихого океана", собирается судиться с Netflix и Telemundo, пишет Vice со ссылкой на портал... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:36
2022-08-30T16:36
2022-08-30T16:36
культура
новости культуры
кино и сериалы
netflix
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813121270_789:193:2705:1271_1920x0_80_0_0_5712767adbd1784a06454375b742f908.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Наркобаронесса Сандра Авила Бельтран, известная как "Королева Тихого океана", собирается судиться с Netflix и Telemundo, пишет Vice со ссылкой на портал Milenio. Драгдилер утверждает, что они использовали ее образ для продвижения сериала, основанного на ее жизни, без ее согласия. В апреле 2019 года Telemundo использовал новостные кадры ее ареста для рекламы второго сезона шоу "Королева юга", который сейчас демонстрируется на Netflix. Премьера сериала состоялась в 2011 году.Авила Бельтран хочет получить 40 процентов от всех доходов с проекта.Считается, что Авила Бельтран была связующим звеном между картелем Синалоа и колумбийскими производителями кокаина. В сентябре 2007 года ее арестовали по обвинению в торговле наркотиками, незаконном хранении оружия и отмывании денег. В 2012 году ее экстрадировали для предъявления обвинений в США, после чего вернули обратно в Мексику. В 2015 она вышла из тюрьмы. Сериал "Королева юга" снят по одноименному роману Артуро Переса-Реверте. Писатель говорил о том, что книга основана на жизни Авилы Бельтран, но в произведении есть и вымышленные составляющие. Главную героиню в шоу зовут Тереса Мендоса. Ее образ воплотила Кейт Дель Кастильо.
https://ria.ru/20220829/ugrozy-1812900947.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813121270_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_4b59ebe4f79a4f2cb89e626f23e681e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, netflix, наркотики
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Netflix, Наркотики
Наркобаронесса собирается судиться с Netflix
Наркобаронесса Авила Бельтран хочет судиться с Netflix из-за использования ее образа
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Наркобаронесса Сандра Авила Бельтран, известная как "Королева Тихого океана", собирается судиться с Netflix и Telemundo, пишет
Vice со ссылкой на портал Milenio. Драгдилер утверждает, что они использовали ее образ для продвижения сериала, основанного на ее жизни, без ее согласия.
"Обе компании действовали неправомерно с намерением нанести вред моему имиджу и заработать на этом", — указано в заявлении Авилы Бельтран.
В апреле 2019 года Telemundo использовал новостные кадры ее ареста для рекламы второго сезона шоу "Королева юга", который сейчас демонстрируется на Netflix. Премьера сериала состоялась в 2011 году.
Авила Бельтран хочет получить 40 процентов от всех доходов с проекта.
"Когда они использовали мой образ и мое имя в "Королеве Юга", они стремились повысить нездоровое любопытство публики и получить от этого финансовую выгоду", — заявила она в документах, находящихся в распоряжении Milenio.
Считается, что Авила Бельтран была связующим звеном между картелем Синалоа и колумбийскими производителями кокаина. В сентябре 2007 года ее арестовали по обвинению в торговле наркотиками, незаконном хранении оружия и отмывании денег. В 2012 году ее экстрадировали для предъявления обвинений в США, после чего вернули обратно в Мексику. В 2015 она вышла из тюрьмы.
Сериал "Королева юга" снят по одноименному роману Артуро Переса-Реверте. Писатель говорил о том, что книга основана на жизни Авилы Бельтран, но в произведении есть и вымышленные составляющие. Главную героиню в шоу зовут Тереса Мендоса. Ее образ воплотила Кейт Дель Кастильо.