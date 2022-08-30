https://ria.ru/20220830/netflix-1813181535.html

Наркобаронесса собирается судиться с Netflix

Наркобаронесса собирается судиться с Netflix - РИА Новости, 30.08.2022

Наркобаронесса собирается судиться с Netflix

Наркобаронесса Сандра Авила Бельтран, известная как "Королева Тихого океана", собирается судиться с Netflix и Telemundo, пишет Vice со ссылкой на портал... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:36

2022-08-30T16:36

2022-08-30T16:36

культура

новости культуры

кино и сериалы

netflix

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813121270_789:193:2705:1271_1920x0_80_0_0_5712767adbd1784a06454375b742f908.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Наркобаронесса Сандра Авила Бельтран, известная как "Королева Тихого океана", собирается судиться с Netflix и Telemundo, пишет Vice со ссылкой на портал Milenio. Драгдилер утверждает, что они использовали ее образ для продвижения сериала, основанного на ее жизни, без ее согласия. В апреле 2019 года Telemundo использовал новостные кадры ее ареста для рекламы второго сезона шоу "Королева юга", который сейчас демонстрируется на Netflix. Премьера сериала состоялась в 2011 году.Авила Бельтран хочет получить 40 процентов от всех доходов с проекта.Считается, что Авила Бельтран была связующим звеном между картелем Синалоа и колумбийскими производителями кокаина. В сентябре 2007 года ее арестовали по обвинению в торговле наркотиками, незаконном хранении оружия и отмывании денег. В 2012 году ее экстрадировали для предъявления обвинений в США, после чего вернули обратно в Мексику. В 2015 она вышла из тюрьмы. Сериал "Королева юга" снят по одноименному роману Артуро Переса-Реверте. Писатель говорил о том, что книга основана на жизни Авилы Бельтран, но в произведении есть и вымышленные составляющие. Главную героиню в шоу зовут Тереса Мендоса. Ее образ воплотила Кейт Дель Кастильо.

https://ria.ru/20220829/ugrozy-1812900947.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix, наркотики