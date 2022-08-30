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Наркобаронесса собирается судиться с Netflix - РИА Новости, 30.08.2022
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Культура
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Наркобаронесса собирается судиться с Netflix
Наркобаронесса собирается судиться с Netflix - РИА Новости, 30.08.2022
Наркобаронесса собирается судиться с Netflix
Наркобаронесса Сандра Авила Бельтран, известная как "Королева Тихого океана", собирается судиться с Netflix и Telemundo, пишет Vice со ссылкой на портал... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:36
2022-08-30T16:36
культура
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кино и сериалы
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Наркобаронесса Сандра Авила Бельтран, известная как "Королева Тихого океана", собирается судиться с Netflix и Telemundo, пишет Vice со ссылкой на портал Milenio. Драгдилер утверждает, что они использовали ее образ для продвижения сериала, основанного на ее жизни, без ее согласия. В апреле 2019 года Telemundo использовал новостные кадры ее ареста для рекламы второго сезона шоу "Королева юга", который сейчас демонстрируется на Netflix. Премьера сериала состоялась в 2011 году.Авила Бельтран хочет получить 40 процентов от всех доходов с проекта.Считается, что Авила Бельтран была связующим звеном между картелем Синалоа и колумбийскими производителями кокаина. В сентябре 2007 года ее арестовали по обвинению в торговле наркотиками, незаконном хранении оружия и отмывании денег. В 2012 году ее экстрадировали для предъявления обвинений в США, после чего вернули обратно в Мексику. В 2015 она вышла из тюрьмы. Сериал "Королева юга" снят по одноименному роману Артуро Переса-Реверте. Писатель говорил о том, что книга основана на жизни Авилы Бельтран, но в произведении есть и вымышленные составляющие. Главную героиню в шоу зовут Тереса Мендоса. Ее образ воплотила Кейт Дель Кастильо.
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новости культуры, кино и сериалы, netflix, наркотики
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Netflix, Наркотики
16:36 30.08.2022
 
Наркобаронесса собирается судиться с Netflix

Наркобаронесса Авила Бельтран хочет судиться с Netflix из-за использования ее образа

© AFP 2022 / Prosecutor's Press Office Сандра Авила Белтран
Сандра Авила Белтран - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / Prosecutor's Press Office
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Наркобаронесса Сандра Авила Бельтран, известная как "Королева Тихого океана", собирается судиться с Netflix и Telemundo, пишет Vice со ссылкой на портал Milenio. Драгдилер утверждает, что они использовали ее образ для продвижения сериала, основанного на ее жизни, без ее согласия.

"Обе компании действовали неправомерно с намерением нанести вред моему имиджу и заработать на этом", — указано в заявлении Авилы Бельтран.

В апреле 2019 года Telemundo использовал новостные кадры ее ареста для рекламы второго сезона шоу "Королева юга", который сейчас демонстрируется на Netflix. Премьера сериала состоялась в 2011 году.
Авила Бельтран хочет получить 40 процентов от всех доходов с проекта.

"Когда они использовали мой образ и мое имя в "Королеве Юга", они стремились повысить нездоровое любопытство публики и получить от этого финансовую выгоду", — заявила она в документах, находящихся в распоряжении Milenio.

Считается, что Авила Бельтран была связующим звеном между картелем Синалоа и колумбийскими производителями кокаина. В сентябре 2007 года ее арестовали по обвинению в торговле наркотиками, незаконном хранении оружия и отмывании денег. В 2012 году ее экстрадировали для предъявления обвинений в США, после чего вернули обратно в Мексику. В 2015 она вышла из тюрьмы.
Сериал "Королева юга" снят по одноименному роману Артуро Переса-Реверте. Писатель говорил о том, что книга основана на жизни Авилы Бельтран, но в произведении есть и вымышленные составляющие. Главную героиню в шоу зовут Тереса Мендоса. Ее образ воплотила Кейт Дель Кастильо.
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