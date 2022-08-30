https://ria.ru/20220830/naemniki-1813117231.html
ВС России уничтожили свыше ста боевиков "Кракена" и иностранных наемников
ВС России уничтожили свыше ста боевиков "Кракена" и иностранных наемников - РИА Новости, 30.08.2022
ВС России уничтожили свыше ста боевиков "Кракена" и иностранных наемников
Российские военные уничтожили более сотни боевиков нацбатальона "Кракен" и иностранных наемников у Константиновки в ДНР, заявили в Министерстве обороны. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:14
2022-08-30T13:14
2022-08-30T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили более сотни боевиков нацбатальона "Кракен" и иностранных наемников у Константиновки в ДНР, заявили в Министерстве обороны."В районе Константиновки Донецкой Народной Республики нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наемников из формирования "Иностранный легион", а также командному пункту националистического формирования "Кракен", — уточнили в ведомстве.Также ВСУ потеряли семь единиц военной техники.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220830/sklady-1813114536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Безопасность
13:14 30.08.2022 (обновлено: 18:02 30.08.2022)
ВС России уничтожили свыше ста боевиков "Кракена" и иностранных наемников
Минобороны России сообщило об уничтожении ста боевиков "Кракена" и наемников ВСУ