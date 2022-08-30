https://ria.ru/20220830/naemniki-1813117231.html

ВС России уничтожили свыше ста боевиков "Кракена" и иностранных наемников

ВС России уничтожили свыше ста боевиков "Кракена" и иностранных наемников - РИА Новости, 30.08.2022

ВС России уничтожили свыше ста боевиков "Кракена" и иностранных наемников

Российские военные уничтожили более сотни боевиков нацбатальона "Кракен" и иностранных наемников у Константиновки в ДНР, заявили в Министерстве обороны. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:14

2022-08-30T13:14

2022-08-30T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили более сотни боевиков нацбатальона "Кракен" и иностранных наемников у Константиновки в ДНР, заявили в Министерстве обороны."В районе Константиновки Донецкой Народной Республики нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наемников из формирования "Иностранный легион", а также командному пункту националистического формирования "Кракен", — уточнили в ведомстве.Также ВСУ потеряли семь единиц военной техники.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность