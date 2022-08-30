https://ria.ru/20220830/moneta-1813134508.html

ЦБ выпустит памятную монету, посвященную столетию Чеченской Республики

ЦБ выпустит памятную монету, посвященную столетию Чеченской Республики - РИА Новости, 30.08.2022

ЦБ выпустит памятную монету, посвященную столетию Чеченской Республики

Банк России в среду, 31 августа, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 100-летию Чеченской Республики, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:58

2022-08-30T13:58

2022-08-30T13:58

экономика

россия

грозный

центральный банк рф (цб рф)

санкт-петербургский монетный двор

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Банк России в среду, 31 августа, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 100-летию Чеченской Республики, сообщается на сайте регулятора.Диаметр монеты - 39 миллиметров, тираж - три тысячи штук. Она изготовлена качеством "пруф", боковая поверхность рифленая.На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части -"Банк России", в нижней - "2022". Также слева расположено обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, а справа - проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.На оборотной стороне расположено рельефное изображение герба и цветное изображение флага Чечни на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений карты республики и центра ее столицы - города Грозного. Вверху по окружности имеется надпись "Чеченская республика", внизу, в две строки: "100 лет".Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.

https://ria.ru/20220826/moneta-1812303803.html

россия

грозный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, грозный, центральный банк рф (цб рф), санкт-петербургский монетный двор, чеченская республика (чечня)