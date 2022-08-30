ЦБ выпустит памятную монету, посвященную столетию Чеченской Республики
Банк России 31 августа выпустит памятную монету, посвященную столетию Чеченской Республики
© Фото : Банк России/TelegramПамятная серебряная монета номиналом 3 рубля "100-летие образования Чеченской Республики"
Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля "100-летие образования Чеченской Республики"
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Банк России в среду, 31 августа, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 100-летию Чеченской Республики, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России 31 августа 2022 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие образования Чеченской Республики", - говорится в сообщении.
Диаметр монеты - 39 миллиметров, тираж - три тысячи штук. Она изготовлена качеством "пруф", боковая поверхность рифленая.
На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части -"Банк России", в нижней - "2022". Также слева расположено обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, а справа - проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне расположено рельефное изображение герба и цветное изображение флага Чечни на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений карты республики и центра ее столицы - города Грозного. Вверху по окружности имеется надпись "Чеченская республика", внизу, в две строки: "100 лет".
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