Рейтинг@Mail.ru
ЦБ выпустит памятную монету, посвященную столетию Чеченской Республики - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/moneta-1813134508.html
ЦБ выпустит памятную монету, посвященную столетию Чеченской Республики
ЦБ выпустит памятную монету, посвященную столетию Чеченской Республики - РИА Новости, 30.08.2022
ЦБ выпустит памятную монету, посвященную столетию Чеченской Республики
Банк России в среду, 31 августа, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 100-летию Чеченской Республики, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:58
2022-08-30T13:58
экономика
россия
грозный
центральный банк рф (цб рф)
санкт-петербургский монетный двор
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813133211_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_59d528400f6238d233b393abb27af07b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Банк России в среду, 31 августа, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 100-летию Чеченской Республики, сообщается на сайте регулятора.Диаметр монеты - 39 миллиметров, тираж - три тысячи штук. Она изготовлена качеством "пруф", боковая поверхность рифленая.На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части -"Банк России", в нижней - "2022". Также слева расположено обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, а справа - проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.На оборотной стороне расположено рельефное изображение герба и цветное изображение флага Чечни на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений карты республики и центра ее столицы - города Грозного. Вверху по окружности имеется надпись "Чеченская республика", внизу, в две строки: "100 лет".Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.
https://ria.ru/20220826/moneta-1812303803.html
россия
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813133211_218:0:1035:613_1920x0_80_0_0_0064b6f1d0e4dd8b9280fb879900e92d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, грозный, центральный банк рф (цб рф), санкт-петербургский монетный двор, чеченская республика (чечня)
Экономика, Россия, Грозный, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкт-Петербургский монетный двор, Чеченская республика (Чечня)
13:58 30.08.2022
 
ЦБ выпустит памятную монету, посвященную столетию Чеченской Республики

Банк России 31 августа выпустит памятную монету, посвященную столетию Чеченской Республики

© Фото : Банк России/TelegramПамятная серебряная монета номиналом 3 рубля "100-летие образования Чеченской Республики"
Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля 100-летие образования Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : Банк России/Telegram
Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля "100-летие образования Чеченской Республики"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Банк России в среду, 31 августа, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 100-летию Чеченской Республики, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России 31 августа 2022 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие образования Чеченской Республики", - говорится в сообщении.
Диаметр монеты - 39 миллиметров, тираж - три тысячи штук. Она изготовлена качеством "пруф", боковая поверхность рифленая.
На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части -"Банк России", в нижней - "2022". Также слева расположено обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, а справа - проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне расположено рельефное изображение герба и цветное изображение флага Чечни на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений карты республики и центра ее столицы - города Грозного. Вверху по окружности имеется надпись "Чеченская республика", внизу, в две строки: "100 лет".
Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.
Памятная монета Работник добывающей промышленности серии Человек труда - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 14:03
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную шахтерам
 
ЭкономикаРоссияГрозныйЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкт-Петербургский монетный дворЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала