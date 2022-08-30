https://ria.ru/20220830/metro-1813189251.html

Станцию "Владыкино" серой ветки московского метро открыли для пассажиров

Станцию "Владыкино" серой ветки московского метро открыли для пассажиров - РИА Новости, 30.08.2022

Станцию "Владыкино" серой ветки московского метро открыли для пассажиров

Станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы снова открыта для входа и выхода пассажиров, движение осуществляется штатно, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:57

2022-08-30T15:57

2022-08-30T16:05

москва

происшествия

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149034/60/1490346018_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_437aad722265f2c3f9d7a0ca8c9142d6.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы снова открыта для входа и выхода пассажиров, движение осуществляется штатно, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщил о временном закрытии станции "Владыкино" на вход и выход по требованию полиции. Поезда проезжали станцию без остановки. После представитель экстренных служб столицы рассказал агенству, что едкий запах брома из случайно разбитой емкости стал, по предварительным данным, причиной закрытия станции."Станция "Владыкино" открыта для входа и выхода пассажиров. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется штатно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220805/zayats-1807466343.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, московский метрополитен