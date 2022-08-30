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Станцию "Владыкино" серой ветки московского метро открыли для пассажиров - РИА Новости, 30.08.2022
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Станцию "Владыкино" серой ветки московского метро открыли для пассажиров
Станцию "Владыкино" серой ветки московского метро открыли для пассажиров - РИА Новости, 30.08.2022
Станцию "Владыкино" серой ветки московского метро открыли для пассажиров
Станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы снова открыта для входа и выхода пассажиров, движение осуществляется штатно, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:57
2022-08-30T16:05
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы снова открыта для входа и выхода пассажиров, движение осуществляется штатно, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщил о временном закрытии станции "Владыкино" на вход и выход по требованию полиции. Поезда проезжали станцию без остановки. После представитель экстренных служб столицы рассказал агенству, что едкий запах брома из случайно разбитой емкости стал, по предварительным данным, причиной закрытия станции."Станция "Владыкино" открыта для входа и выхода пассажиров. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется штатно", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
15:57 30.08.2022 (обновлено: 16:05 30.08.2022)
 
Станцию "Владыкино" серой ветки московского метро открыли для пассажиров

Станцию "Владыкино" серой ветки московского метро открыли для входа и выхода пассажиров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Метрополитен
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы снова открыта для входа и выхода пассажиров, движение осуществляется штатно, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщил о временном закрытии станции "Владыкино" на вход и выход по требованию полиции. Поезда проезжали станцию без остановки. После представитель экстренных служб столицы рассказал агенству, что едкий запах брома из случайно разбитой емкости стал, по предварительным данным, причиной закрытия станции.
"Станция "Владыкино" открыта для входа и выхода пассажиров. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется штатно", - говорится в сообщении.
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