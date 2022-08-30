https://ria.ru/20220830/metro-1813081235.html
Бочкарев: в Москве начали строить станцию "ЗИЛ" Троицкой линии метро
Бочкарев: в Москве начали строить станцию "ЗИЛ" Троицкой линии метро - РИА Новости, 30.08.2022
Бочкарев: в Москве начали строить станцию "ЗИЛ" Троицкой линии метро
В Москве началось строительство станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:06
2022-08-30T11:06
2022-08-30T11:06
москва
троицк
стройкомплекс москвы
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Недвижимость. В Москве началось строительство станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На данном этапе ведутся работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства и подготовительные работы основного периода", – отметил заммэра, уточнив, что станция возводится недалеко от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны ЗИЛ.Бочкарев подчеркнул, что со станции "ЗИЛ" Троицкой ветки можно будет пересесть на одноименную платформу Московского центрального кольца (МЦК), а в перспективе – на Бирюлевскую линию метро. Для этого в будущем для станций "ЗИЛ" Троицкой и Бирюлевской линий метро планируется создать объединенный вестибюль.На текущем этапе в строительстве объекта задействовано 350 специалистов, ведутся работы по устройству ограждающих конструкций котлована методом "стена в грунте" под путепроводом через МЦК и надземным пешеходным переходом к станции МЦК "ЗИЛ".Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций.
https://ria.ru/20220816/moskva-1810022265.html
москва
троицк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, троицк, стройкомплекс москвы, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Троицк, Стройкомплекс Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК)
МОСКВА, 30 авг - РИА Недвижимость. В Москве началось строительство станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На данном этапе ведутся работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства и подготовительные работы основного периода", – отметил заммэра, уточнив, что станция возводится недалеко от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны ЗИЛ.
Бочкарев подчеркнул, что со станции "ЗИЛ" Троицкой ветки можно будет пересесть на одноименную платформу Московского центрального кольца (МЦК
), а в перспективе – на Бирюлевскую линию метро. Для этого в будущем для станций "ЗИЛ" Троицкой и Бирюлевской линий метро планируется создать объединенный вестибюль.
На текущем этапе в строительстве объекта задействовано 350 специалистов, ведутся работы по устройству ограждающих конструкций котлована методом "стена в грунте" под путепроводом через МЦК и надземным пешеходным переходом к станции МЦК "ЗИЛ".
Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка
в новой Москве
. На ней будет 17 станций.