https://ria.ru/20220830/meditsina-1813262872.html

Досина: союзные программы в области медицины доказали свою эффективность

Досина: союзные программы в области медицины доказали свою эффективность - РИА Новости, 30.08.2022

Досина: союзные программы в области медицины доказали свою эффективность

Программы Союзного государства в области медицины "Спинальные системы" и "Стволовые клетки" показали высокую степень эффективности, сообщила начальник отдела... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:58

2022-08-30T19:58

2022-08-30T19:58

союзное государство

россия

белоруссия

союзное государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813262988_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_b74488b3ddfd47e95dde4b51ed5f54a3.jpg

МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Программы Союзного государства в области медицины "Спинальные системы" и "Стволовые клетки" показали высокую степень эффективности, сообщила начальник отдела науки Минздрава Беларуси Маргарита Досина в ходе круглого стола "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах".Круглый стол прошел в рамках пресс-тура для журналистов двух стран, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь.Говоря о программе "Спинальные системы", Досина напомнила, что она была разработана с целью оказать помощь детям с особенностями тяжелого течения врождённых пороков позвоночника. В рамках программы были разработаны спинальные системы, которые запатентованы на территории двух стран.К настоящему времени лечение с использованием союзных разработок прошли 18 детей. "Мы не останавливаемся и продолжаем оказывать помощь", - отметила Досина.В новой программе "Спинальные системы-2" планируется уделить внимание новым методам диагностики и хирургического лечения детей с прогрессирующими деформациями позвоночника с применением аддитивных технологий.Областью исследований в рамках программы "Стволовые клетки", завершившейся в 2013 году, была оценка применения стволовых клеток "в том случае, когда остальное лечение уже пациентам практически не помогает", рассказала Досина.По её словам, результаты программы превзошли ожидания учёных. Именно поэтому было принято решение разработать второй программы в данном направлении."Сегодня мы с тем же партнёром – Институтом имени Алмазова (ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России) – разрабатываем вторую программу, которая будет продолжена в том же аспекте", – сообщила Досина.

https://ria.ru/20220208/mezentsev-1771582752.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, союзное государство