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ООН: стороны конфликта ответственны за безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/magate-1813278309.html
ООН: стороны конфликта ответственны за безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
ООН: стороны конфликта ответственны за безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 30.08.2022
ООН: стороны конфликта ответственны за безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Стороны конфликта на Украине будут в ответе за обеспечение безопасности экспертов МАГАТЭ, планирующих посетить Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T21:31
2022-08-30T21:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
энергодар
россия
магатэ
оон
стефан дюжаррик
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Стороны конфликта на Украине будут в ответе за обеспечение безопасности экспертов МАГАТЭ, планирующих посетить Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Они пересекут линию фронта, полагаю, на транспорте. Мы, Секретариат ООН, предоставляем помощь с логистикой и безопасностью. Когда и где они будут пересекать линию фонта, это вопрос к МАГАТЭ, - сказал Дюжаррик. - Думаю, что понятно, что стороны, которые контролируют зону, в которой будет проводиться миссия, будут также нести ответственность за их безопасность".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что охрана АЭС российскими военными оправданно с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, украина, энергодар, россия, магатэ, оон, стефан дюжаррик
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Энергодар, Россия, МАГАТЭ, ООН, Стефан Дюжаррик
21:31 30.08.2022
 
ООН: стороны конфликта ответственны за безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

ООН возложила ответственность за безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на стороны конфликта

© Фото : Rafael MarianoGrossiДелегация МАГАТЭ перед поездкой в Киев
Делегация МАГАТЭ перед поездкой в Киев - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : Rafael MarianoGrossi
Делегация МАГАТЭ перед поездкой в Киев
Читать ria.ru в
ООН, 30 авг – РИА Новости. Стороны конфликта на Украине будут в ответе за обеспечение безопасности экспертов МАГАТЭ, планирующих посетить Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Они пересекут линию фронта, полагаю, на транспорте. Мы, Секретариат ООН, предоставляем помощь с логистикой и безопасностью. Когда и где они будут пересекать линию фонта, это вопрос к МАГАТЭ, - сказал Дюжаррик. - Думаю, что понятно, что стороны, которые контролируют зону, в которой будет проводиться миссия, будут также нести ответственность за их безопасность".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что охрана АЭС российскими военными оправданно с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию АЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 21:22
Зеленский встретился с направляющимися на ЗАЭС экспертами МАГАТЭ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭнергодарРоссияМАГАТЭООНСтефан Дюжаррик
 
 
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