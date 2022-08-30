https://ria.ru/20220830/magate-1813278309.html

ООН: стороны конфликта ответственны за безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

ООН: стороны конфликта ответственны за безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 30.08.2022

ООН: стороны конфликта ответственны за безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Стороны конфликта на Украине будут в ответе за обеспечение безопасности экспертов МАГАТЭ, планирующих посетить Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T21:31

2022-08-30T21:31

2022-08-30T21:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

энергодар

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магатэ

оон

стефан дюжаррик

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ООН, 30 авг – РИА Новости. Стороны конфликта на Украине будут в ответе за обеспечение безопасности экспертов МАГАТЭ, планирующих посетить Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Они пересекут линию фронта, полагаю, на транспорте. Мы, Секретариат ООН, предоставляем помощь с логистикой и безопасностью. Когда и где они будут пересекать линию фонта, это вопрос к МАГАТЭ, - сказал Дюжаррик. - Думаю, что понятно, что стороны, которые контролируют зону, в которой будет проводиться миссия, будут также нести ответственность за их безопасность".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что охрана АЭС российскими военными оправданно с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220830/magate-1813277762.html

украина

энергодар

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в мире, украина, энергодар, россия, магатэ, оон, стефан дюжаррик