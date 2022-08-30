https://ria.ru/20220830/magate-1813277762.html

Зеленский встретился с направляющимися на ЗАЭС экспертами МАГАТЭ

Зеленский встретился с направляющимися на ЗАЭС экспертами МАГАТЭ - РИА Новости, 30.08.2022

Зеленский встретился с направляющимися на ЗАЭС экспертами МАГАТЭ

Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, направляющимися на Запорожскую АЭС. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T21:22

2022-08-30T21:22

2022-08-30T21:23

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, направляющимися на Запорожскую АЭС."Сегодня ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции является одним из самых приоритетных вопросов безопасности для Украины и всего мира. Существуют большие риски по поводу возможных взрывов на станции, срыва работы ядерных реакторов, отключения блоков Запорожской АЭС от украинской сети. Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси нашла возможность попасть на ЗАЭС и сделать максимум во избежание всех этих угроз мирового масштаба", - говорится в подписи к видео, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.В понедельник глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220830/obstrel-1813240413.html

https://ria.ru/20220830/krym-1813206162.html

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в мире, рафаэль гросси, россия, энергодар, украина, магатэ, запорожская аэс, оон