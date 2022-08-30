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Зеленский встретился с направляющимися на ЗАЭС экспертами МАГАТЭ - РИА Новости, 30.08.2022
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Зеленский встретился с направляющимися на ЗАЭС экспертами МАГАТЭ
Зеленский встретился с направляющимися на ЗАЭС экспертами МАГАТЭ - РИА Новости, 30.08.2022
Зеленский встретился с направляющимися на ЗАЭС экспертами МАГАТЭ
Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, направляющимися на Запорожскую АЭС. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T21:22
2022-08-30T21:23
в мире
рафаэль гросси
россия
энергодар
украина
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, направляющимися на Запорожскую АЭС."Сегодня ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции является одним из самых приоритетных вопросов безопасности для Украины и всего мира. Существуют большие риски по поводу возможных взрывов на станции, срыва работы ядерных реакторов, отключения блоков Запорожской АЭС от украинской сети. Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси нашла возможность попасть на ЗАЭС и сделать максимум во избежание всех этих угроз мирового масштаба", - говорится в подписи к видео, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.В понедельник глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, рафаэль гросси, россия, энергодар, украина, магатэ, запорожская аэс, оон
В мире, Рафаэль Гросси, Россия, Энергодар, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
21:22 30.08.2022 (обновлено: 21:23 30.08.2022)
 
Зеленский встретился с направляющимися на ЗАЭС экспертами МАГАТЭ

Зеленский опубликовал в Telegram видео встречи с направляющимися на ЗАЭС экспертами МАГАТЭ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, направляющимися на Запорожскую АЭС.
"Сегодня ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции является одним из самых приоритетных вопросов безопасности для Украины и всего мира. Существуют большие риски по поводу возможных взрывов на станции, срыва работы ядерных реакторов, отключения блоков Запорожской АЭС от украинской сети. Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси нашла возможность попасть на ЗАЭС и сделать максимум во избежание всех этих угроз мирового масштаба", - говорится в подписи к видео, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
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В понедельник глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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В миреРафаэль ГроссиРоссияЭнергодарУкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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