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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 35 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 35 украинских военных - РИА Новости, 30.08.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 35 украинских военных
Народная милиция ЛНР заявила во вторник, что украинские войска потеряли за сутки до 35 человек, четыре бронетранспортера и артиллерийскую установку. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:23
2022-08-30T10:23
2022-08-30T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила во вторник, что украинские войска потеряли за сутки до 35 человек, четыре бронетранспортера и артиллерийскую установку."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 35 человек личного состава, четыре бронетранспортёра; восемь единиц специальной автомобильной техники; две долговременные огневые точки, одна артиллерийская установка", - приводятся в Telegram-канале Народной милиции ЛНР слова официального представителя ведомства Ивана Филипоненко.В понедельник Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 55 человек, четыре бронетранспортера и танк.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иван филипоненко, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Филипоненко, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 35 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 35 человек и четыре БТР