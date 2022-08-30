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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей - РИА Новости, 30.08.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей
Валюта РФ повысилась во вторник: доллар опустился до 59,94 рубля, евро – до 60 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:07
2022-08-30T19:07
2022-08-30T19:10
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Валюта РФ повысилась во вторник: доллар опустился до 59,94 рубля, евро – до 60 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 46 копеек - до 59,94 рубля, евро - на 43 копейки, до 60 рублей ровно.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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19:07 30.08.2022 (обновлено: 19:10 30.08.2022)
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 60 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 30 августа упал до 59,94 рубля, евро — до 60