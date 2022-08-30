https://ria.ru/20220830/koronavirus-1813132598.html

Минздрав оценил требование сдавать платно ПЦР-тест для госпитализации

Минздрав оценил требование сдавать платно ПЦР-тест для госпитализации - РИА Новости, 30.08.2022

Минздрав оценил требование сдавать платно ПЦР-тест для госпитализации

Требование сдавать тест на COVID-19 для плановой госпитализации платно необоснованно, средства на бесплатное тестирование выделены Минздравом России и... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:54

2022-08-30T13:54

2022-08-30T13:54

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Требование сдавать тест на COVID-19 для плановой госпитализации платно необоснованно, средства на бесплатное тестирование выделены Минздравом России и поликлиникам, и больницам, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Всероссийский союз пациентов обратился в Минздрав с просьбой повлиять на больницы, которые при плановой госпитализации требуют результаты ПЦР-теста на коронавирус, но при этом не предлагают сдать его бесплатно по ОМС."Требование сдать ПЦР-тест для плановой госпитализации платно необоснованно. В этом случае гражданин вправе обратиться в ту страховую компанию, которая выдала ему полис ОМС, либо в территориальный фонд обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации, где оказывается медицинская помощь. Представитель СМО или ТФОМС разъяснит порядок прохождения ПЦР-теста бесплатно либо свяжется с медорганизацией, требующей сдать ПЦР-тест платно, и напомнит ей об обязанности предоставить пациентам возможность пройти ПЦР-тестирование бесплатно по ОМС", - говорится в сообщении.Средства на то, чтобы проводить ПЦР-тестирование бесплатно, выделены Минздравом России и поликлиникам, и больницам, а также должны выделяться субъектами страны в достаточных для проведения необходимого количества исследований объемах, уточнили в пресс-службе.Временные методические рекомендации Минздрава, касающиеся порядка госпитализации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, предписывают врачам при малейших подозрениях на COVID-19 направлять пациентов на тестирование, отметили в министерстве. Даже если пациент чувствует себя нормально, он может быть носителем вируса, именно поэтому практически все граждане, направленные на плановую госпитализацию, сдают ПЦР-тест на COVID-19, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220725/koronavirus-1804819838.html

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19