https://ria.ru/20220830/koronavirus-1813125911.html

Заболеваемость COVID-19 на Кубани выросла более чем в шесть раз

Заболеваемость COVID-19 на Кубани выросла более чем в шесть раз - РИА Новости, 30.08.2022

Заболеваемость COVID-19 на Кубани выросла более чем в шесть раз

Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в Краснодарском крае более чем в шесть раз по сравнению с началом августа, во вторник зарегистрировано 1052... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:43

2022-08-30T13:43

2022-08-30T13:44

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КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в Краснодарском крае более чем в шесть раз по сравнению с началом августа, во вторник зарегистрировано 1052 новых случая заболевания COVID, по данным оперштаба."За последние сутки в Краснодарском крае подтвердили 1052 случая заболевания коронавирусом. Среди зараженных 399 женщин и 653 мужчины. В том числе 101 ребенок. Возраст пациентов – от 1 года до 90 лет", - говорится в сообщении.По сведениям оперштаба, 1 августа на Кубани было подтверждено 163 случая заболевания коронавирусом, и уже за первую неделю месяца показатель достиг 524 новых случаев заражения, зарегистрированных 6 августа. В течении месяца зафиксировано 23 случая летальных исходов после заражения COVID."Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 5118. В тяжелом состоянии на ИВЛ шесть жителей. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 727 человек. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус – 11 925 человек", - сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.Согласно информации министерства здравоохранения региона, в Краснодарском крае действует 240 пунктов вакцинации.Начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова, комментируя эпидемическую ситуацию в Краснодаре, отметила, что достигнутый уровень вакцинации жителей краевой столицы позволяет говорить о сформированном коллективном иммунитете. Тем не менее, необходимо своевременно пройти вакцинацию, а также рекомендовано соблюдать масочный режим, предает слова Харламовой пресс-служба администрации Краснодара.

https://ria.ru/20220823/dominirovanie-1811446723.html

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