13:43 30.08.2022 (обновлено: 13:44 30.08.2022)
Заболеваемость COVID-19 на Кубани выросла более чем в шесть раз
На Кубани количество заболевших COVID-19 за месяц возросло более чем в шесть раз
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики коронавирусной инфекции covid-19
Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики коронавирусной инфекции covid-19. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в Краснодарском крае более чем в шесть раз по сравнению с началом августа, во вторник зарегистрировано 1052 новых случая заболевания COVID, по данным оперштаба.
"За последние сутки в Краснодарском крае подтвердили 1052 случая заболевания коронавирусом. Среди зараженных 399 женщин и 653 мужчины. В том числе 101 ребенок. Возраст пациентов – от 1 года до 90 лет", - говорится в сообщении.
По сведениям оперштаба, 1 августа на Кубани было подтверждено 163 случая заболевания коронавирусом, и уже за первую неделю месяца показатель достиг 524 новых случаев заражения, зарегистрированных 6 августа. В течении месяца зафиксировано 23 случая летальных исходов после заражения COVID.
"Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 5118. В тяжелом состоянии на ИВЛ шесть жителей. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 727 человек. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус – 11 925 человек", - сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Согласно информации министерства здравоохранения региона, в Краснодарском крае действует 240 пунктов вакцинации.
Начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова, комментируя эпидемическую ситуацию в Краснодаре, отметила, что достигнутый уровень вакцинации жителей краевой столицы позволяет говорить о сформированном коллективном иммунитете. Тем не менее, необходимо своевременно пройти вакцинацию, а также рекомендовано соблюдать масочный режим, предает слова Харламовой пресс-служба администрации Краснодара.