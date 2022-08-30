https://ria.ru/20220830/kapital-1813261024.html

На Украине отток средств за январь-май превысил девять миллиардов долларов

На Украине отток средств за январь-май превысил девять миллиардов долларов - РИА Новости, 30.08.2022

На Украине отток средств за январь-май превысил девять миллиардов долларов

Отток капитала с Украины с января по май 2022 года составил 9,6 миллиарда долларов, сообщает интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:39

2022-08-30T19:39

2022-08-30T19:41

экономика

украина

нацбанк украины

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Отток капитала с Украины с января по май 2022 года составил 9,6 миллиарда долларов, сообщает интернет-издание "Страна.ua".В отчете Совета финансовой стабильности, в который входит руководство Нацбанка, министерства финансов, Фонда гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку указан объем оттока за пять месяцев этого года, данные летних месяцев не приводятся."С начала войны из Украины произошел значительный отток капитала, в январе-мае 2022 года он составил 9,6 миллиарда долларов США", - привод текст сообщения издание.В этом заключении, как сообщает издание, выделяется два направления оттока капитала: снятие наличных - как украинцами за границей, так и "валютными челноками" (Нацбанк назвал это явление карточным туризмом), а также увеличение импорта услуг при низких объемах экспорта.В своем отчете чиновники отметили, что отток капитала отчасти перекрывался, хоть и не в полной мере, поступлениями кредитов от международных финансовых организаций и стран-партнеров."Значительная часть финансирования госбюджета Украины происходила за счет выкупа Нацбанком военных облигаций министерства финансов. С марта по май 2022 года Нацбанк приобрел таких долговых бумаг на 120 миллиардов гривен (3,3 миллиарда долларов) - 32% всех заимствований правительства за пять месяцев. А после повышения учетной ставки НБУ в июне (с 10% до 25% годовых) - еще на 105 миллиардов гривен (2,9 миллиарда долларов). Всего получается 225 миллиардов гривен (6,1 миллиарда долларов)", - приводит текст отчета издание.

https://ria.ru/20220830/pomosch-1813258379.html

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экономика, украина, нацбанк украины