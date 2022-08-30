https://ria.ru/20220830/kamchatka-1813078379.html

На Камчатку предложили запустить круизные суда

На Камчатку предложили запустить круизные суда - РИА Новости, 30.08.2022

На Камчатку предложили запустить круизные суда

Глава Вологодской области Олег Кувшинников предложил запустить круизные судна на Камчатку для привлечения туристов. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:37

2022-08-30T12:37

2022-08-30T12:37

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг – РИА Новости. Глава Вологодской области Олег Кувшинников предложил запустить круизные судна на Камчатку для привлечения туристов."На что я обратил внимание: добраться можно только самолетом. Необходимо возобновление морских туристических маршрутов", – сказал Кувшинников на всероссийском экологическом форуме "Экосистема. Заповедный край".По его словам, около 400 тысяч туристов попадают в Вологодскую область на водном транспорте. "На Камчатке тоже нужно организовать большой туристический лайнер, чтобы добраться можно было не только самолетом", – пояснил губернатор.Второй этап всероссийского экологического форума "Экосистема" проходит на Камчатке с 29 августа по 5 сентября 2022 года. Мероприятия объединят четыре тысячи участников из 85 регионов России.Первый этап форума проходил в городе Череповце Вологодской области в мае 2022 года.

https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800075510.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, вологодская область, камчатский край, круизы, туристы