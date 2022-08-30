https://ria.ru/20220830/kakhovka-1813207872.html
В Новой Каховке восстановили подачу электричества и водоснабжение
В Новой Каховке восстановили подачу электричества и водоснабжение - РИА Новости, 30.08.2022
В Новой Каховке восстановили подачу электричества и водоснабжение
Подача электричества и водоснабжение Новой Каховки в Херсонской области, нарушенные из-за удара украинских войск, восстановлены, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:45
2022-08-30T16:45
2022-08-30T16:50
специальная военная операция на украине
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новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Подача электричества и водоснабжение Новой Каховки в Херсонской области, нарушенные из-за удара украинских войск, восстановлены, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Электро- и водоснабжение Новой Каховки было нарушено в ночь с понедельника на вторник."Электро- и водоснабжение города восстановлено", - сказал Леонтьев.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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16:45 30.08.2022 (обновлено: 16:50 30.08.2022)
В Новой Каховке восстановили подачу электричества и водоснабжение
Глава администрации Леонтьев заявил, что подачу света и воды в Новой Каховке восстановили