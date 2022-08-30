https://ria.ru/20220830/kakhovka-1813207872.html

В Новой Каховке восстановили подачу электричества и водоснабжение

В Новой Каховке восстановили подачу электричества и водоснабжение - РИА Новости, 30.08.2022

В Новой Каховке восстановили подачу электричества и водоснабжение

Подача электричества и водоснабжение Новой Каховки в Херсонской области, нарушенные из-за удара украинских войск, восстановлены, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:45

2022-08-30T16:45

2022-08-30T16:50

специальная военная операция на украине

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россия

новая каховка

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Подача электричества и водоснабжение Новой Каховки в Херсонской области, нарушенные из-за удара украинских войск, восстановлены, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Электро- и водоснабжение Новой Каховки было нарушено в ночь с понедельника на вторник."Электро- и водоснабжение города восстановлено", - сказал Леонтьев.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220829/evakuatsiya-1812898438.html

украина

россия

новая каховка

херсонская область

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