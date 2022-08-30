https://ria.ru/20220830/kakhovka-1813064067.html

Часть Новой Каховки остается без света и газа

Часть Новой Каховки остается без света и газа - РИА Новости, 30.08.2022

Часть Новой Каховки остается без света и газа

Западная часть города Новая Каховка в Херсонской области остается без электричества и газоснабжения после нескольких ночных артиллерийских ударов со стороны... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:49

2022-08-30T09:49

2022-08-30T10:02

специальная военная операция на украине

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херсонская область

каховская гэс

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Западная часть города Новая Каховка в Херсонской области остается без электричества и газоснабжения после нескольких ночных артиллерийских ударов со стороны Украины, идет разминирование, заявил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Украинские войска нанесли поздно вечером в понедельник массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС, возник пожар, сообщили ранее власти района."После трех волн ночных обстрелов (украинскими войсками – ред) электроснабжения и газоснабжения нет в западной части города. В основном это частный сектор пострадал от разрывов, административные здания предприятий. В центре свет есть, больницы запитаны. Сейчас производится разминирование, и ремонтные бригады с ночи продолжают работы. Думаю, сегодня электро- и газоснабжение восстановим", - сказал Леонтьев.Он добавил, что с утра и на данный момент обстрел города украинскими войсками не производится.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/kakhovka-1812935510.html

https://ria.ru/20220829/obstrel-1813002976.html

украина

новая каховка

херсонская область

россия

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