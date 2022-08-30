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Латвия отказалась рассмотреть письмо из ЕП на русском языке - РИА Новости, 30.08.2022
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Латвия отказалась рассмотреть письмо из ЕП на русском языке
Латвия отказалась рассмотреть письмо из ЕП на русском языке - РИА Новости, 30.08.2022
Латвия отказалась рассмотреть письмо из ЕП на русском языке
В канцелярии президента Латвии Эгилса Левитса не стали рассматривать открытое письмо депутата Европарламента и сопредседателя партии "Русский союз Латвии"... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:43
2022-08-30T17:38
в мире
латвия
европарламент
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В канцелярии президента Латвии Эгилса Левитса не стали рассматривать открытое письмо депутата Европарламента и сопредседателя партии "Русский союз Латвии" Татьяны Жданок с призывом отказаться от слов об изоляции русскоязычных, так как письмо написано на русском языке, сообщил портал Delfi.Ранее Левитс заявил, что нелояльных Латвии членов русского сообщества следует "изолировать". Жданок направила ему открытое письмо, где призвала президента "немедленно отозвать" слова об "изоляции за убеждения", если он считает "всех жителей Латвии свободными и равными в своем достоинстве и правах"."Согласно второй и третьей частям 10-й статьи закона "О государственном языке", государственные и муниципальные учреждения рассматривают документы только на госязыке, за исключением прямо определенных в законодательстве случаев. Документы на иностранном языке принимаются, если они сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на латышский язык... Учитывая вышеупомянутое, канцелярия президента оставила заявление Жданок без рассмотрения", - приводит издание ответ канцелярии президента.В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
https://ria.ru/20220829/pamyatniki-1813008855.html
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в мире, латвия, европарламент, европа
В мире, Латвия, Европарламент, Европа
16:43 30.08.2022 (обновлено: 17:38 30.08.2022)
 
Латвия отказалась рассмотреть письмо из ЕП на русском языке

Delfi: канцелярия главы Латвии отказалась рассмотреть письмо из ЕП против изоляции русских

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги Латвии и Евросоюза
Флаги Латвии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В канцелярии президента Латвии Эгилса Левитса не стали рассматривать открытое письмо депутата Европарламента и сопредседателя партии "Русский союз Латвии" Татьяны Жданок с призывом отказаться от слов об изоляции русскоязычных, так как письмо написано на русском языке, сообщил портал Delfi.
Ранее Левитс заявил, что нелояльных Латвии членов русского сообщества следует "изолировать". Жданок направила ему открытое письмо, где призвала президента "немедленно отозвать" слова об "изоляции за убеждения", если он считает "всех жителей Латвии свободными и равными в своем достоинстве и правах".
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"Согласно второй и третьей частям 10-й статьи закона "О государственном языке", государственные и муниципальные учреждения рассматривают документы только на госязыке, за исключением прямо определенных в законодательстве случаев. Документы на иностранном языке принимаются, если они сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на латышский язык... Учитывая вышеупомянутое, канцелярия президента оставила заявление Жданок без рассмотрения", - приводит издание ответ канцелярии президента.
В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
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