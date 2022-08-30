https://ria.ru/20220830/it-park-1813230616.html

В Казани открылся новый IT-парк

В Казани открылся новый IT-парк - РИА Новости, 30.08.2022

В Казани открылся новый IT-парк

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин во вторник приняли участие в открытии технопарка в сфере высоких... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:47

2022-08-30T17:47

2022-08-30T17:47

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КАЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин во вторник приняли участие в открытии технопарка в сфере высоких технологий "ИТ-парк имени Башира Рамеева" в Казани, который разместился на площади 47 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба главы республики."ИТ-парк возвели на месте бывшей обувной фабрики "Спартак" в центре Казани. Технопарк назвали в честь ученого-изобретателя Башира Рамеева - разработчика первых советских ЭВМ", - говорится в сообщении.Новый ИТ-парк ориентирован на создание комфортных условий для цифровой индустрии. Главная цель – способствовать развитию стартапов, ИТ-компаний, помогать творческой инициативной молодежи и представителям инвестфондов. Общая площадь объекта - более 47 тысяч квадратных метров, численность рабочих мест - 3 тысячи. В ИТ-парке разместились детский ИТ-парк, киберарена, киберполигон, спортзал, отделение почты, химчистка, аптека, конференц-залы, переговорные комнаты, бизнес-инкубатор, офисы, рестораны.Минниханов отметил, что открытие нового ИТ-парка - это одно из ключевых событий Года цифровизации в Татарстане. "За шесть месяцев мы практически с нуля построили этот прекрасный объект. У нас есть опыт работы с технопарками в Казани, Набережных Челнах, Иннополисе. Уверен, ИТ-парк имени Рамеева будет центром притяжения ИТ-специалистов", - сказал он.По словам главы республики, сегодня в Татарстане в сфере информационных технологий работают почти 2,7 тысячи компаний, более 40 тысяч человек, однако этого недостаточно. Он выразил уверенность, что новый технопарк даст серьезный толчок развитию цифровых технологий в республике.Инфраструктура ИТ-парка включает киберарену для проведения соревнований по киберспорту. "Молодежь в этом очень заинтересована. В 2024 году в Казани будет проведен турнир по "Играм Будущего". Мы к этому должны быть готовы", - подчеркнул Минниханов.

https://ria.ru/20220827/forum-1812450547.html

https://ria.ru/20220826/institut-1812443493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика татарстан (татарстан), казань, россия, общество