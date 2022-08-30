https://ria.ru/20220830/irak-1813151822.html

В МИД призвали все стороны в Ираке отказаться от насилия

В МИД призвали все стороны в Ираке отказаться от насилия - РИА Новости, 30.08.2022

В МИД призвали все стороны в Ираке отказаться от насилия

Москва призывает все стороны в Ираке проявлять ответственный подход и отказаться от насилия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:30

2022-08-30T14:30

2022-08-30T17:28

в мире

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москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва призывает все стороны в Ираке проявлять ответственный подход и отказаться от насилия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что в Москве внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в дружественном Ираке. С конца июля в Багдаде продолжаются массовые протестные выступления. Демонстранты заняли ряд правительственных зданий, включая Республиканский дворец. Это спровоцировало ожесточенные столкновения в центральных районах иракской столицы и некоторых городах на юге страны, в результате которых, по поступающей информации, погибли уже более 20 человек и несколько сотен получили ранения."Призываем все иракские стороны проявлять ответственный подход и отказаться от насилия. Исходим из того, что все острые вопросы национальной повестки дня должны решаться самими иракцами исключительно в рамках правового поля на основе учета законных интересов всех этноконфессиональных групп населения страны", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.По ее словам, происходящие события стали следствием сохраняющихся между основными политсилами Ирака противоречий относительно формирования органов власти страны по итогам состоявшихся в октябре 2021 года досрочных парламентских выборов.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ирак, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова