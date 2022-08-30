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В МИД призвали все стороны в Ираке отказаться от насилия - РИА Новости, 30.08.2022
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В МИД призвали все стороны в Ираке отказаться от насилия
В МИД призвали все стороны в Ираке отказаться от насилия - РИА Новости, 30.08.2022
В МИД призвали все стороны в Ираке отказаться от насилия
Москва призывает все стороны в Ираке проявлять ответственный подход и отказаться от насилия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:30
2022-08-30T17:28
в мире
ирак
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва призывает все стороны в Ираке проявлять ответственный подход и отказаться от насилия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что в Москве внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в дружественном Ираке. С конца июля в Багдаде продолжаются массовые протестные выступления. Демонстранты заняли ряд правительственных зданий, включая Республиканский дворец. Это спровоцировало ожесточенные столкновения в центральных районах иракской столицы и некоторых городах на юге страны, в результате которых, по поступающей информации, погибли уже более 20 человек и несколько сотен получили ранения."Призываем все иракские стороны проявлять ответственный подход и отказаться от насилия. Исходим из того, что все острые вопросы национальной повестки дня должны решаться самими иракцами исключительно в рамках правового поля на основе учета законных интересов всех этноконфессиональных групп населения страны", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.По ее словам, происходящие события стали следствием сохраняющихся между основными политсилами Ирака противоречий относительно формирования органов власти страны по итогам состоявшихся в октябре 2021 года досрочных парламентских выборов.
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в мире, ирак, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, Ирак, Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
14:30 30.08.2022 (обновлено: 17:28 30.08.2022)
 
В МИД призвали все стороны в Ираке отказаться от насилия

Представитель МИД России Захарова призвала все стороны в Ираке отказаться от насилия

© AP Photo / Murtadha RidhaБойцы формирования "Сарая ас-Салям" ("Бригады мира") в Багдаде. 30 августа 2022
Бойцы формирования Сарая ас-Салям (Бригады мира) в Багдаде. 30 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Murtadha Ridha
Бойцы формирования "Сарая ас-Салям" ("Бригады мира") в Багдаде. 30 августа 2022
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва призывает все стороны в Ираке проявлять ответственный подход и отказаться от насилия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в Москве внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в дружественном Ираке. С конца июля в Багдаде продолжаются массовые протестные выступления. Демонстранты заняли ряд правительственных зданий, включая Республиканский дворец. Это спровоцировало ожесточенные столкновения в центральных районах иракской столицы и некоторых городах на юге страны, в результате которых, по поступающей информации, погибли уже более 20 человек и несколько сотен получили ранения.
"Призываем все иракские стороны проявлять ответственный подход и отказаться от насилия. Исходим из того, что все острые вопросы национальной повестки дня должны решаться самими иракцами исключительно в рамках правового поля на основе учета законных интересов всех этноконфессиональных групп населения страны", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.
По ее словам, происходящие события стали следствием сохраняющихся между основными политсилами Ирака противоречий относительно формирования органов власти страны по итогам состоявшихся в октябре 2021 года досрочных парламентских выборов.
Полицейский на улице Багдада. 30 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
13:39
В Ираке отменили комендантский час
 
В миреИракРоссияМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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