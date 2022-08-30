14:30 30.08.2022 (обновлено: 17:28 30.08.2022)
В МИД призвали все стороны в Ираке отказаться от насилия
Представитель МИД России Захарова призвала все стороны в Ираке отказаться от насилия
© AP Photo / Murtadha RidhaБойцы формирования "Сарая ас-Салям" ("Бригады мира") в Багдаде. 30 августа 2022
© AP Photo / Murtadha Ridha
Бойцы формирования "Сарая ас-Салям" ("Бригады мира") в Багдаде. 30 августа 2022
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва призывает все стороны в Ираке проявлять ответственный подход и отказаться от насилия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в Москве внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в дружественном Ираке. С конца июля в Багдаде продолжаются массовые протестные выступления. Демонстранты заняли ряд правительственных зданий, включая Республиканский дворец. Это спровоцировало ожесточенные столкновения в центральных районах иракской столицы и некоторых городах на юге страны, в результате которых, по поступающей информации, погибли уже более 20 человек и несколько сотен получили ранения.
"Призываем все иракские стороны проявлять ответственный подход и отказаться от насилия. Исходим из того, что все острые вопросы национальной повестки дня должны решаться самими иракцами исключительно в рамках правового поля на основе учета законных интересов всех этноконфессиональных групп населения страны", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.
По ее словам, происходящие события стали следствием сохраняющихся между основными политсилами Ирака противоречий относительно формирования органов власти страны по итогам состоявшихся в октябре 2021 года досрочных парламентских выборов.