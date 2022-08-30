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Генсек ООН призвал стороны в Ираке предпринять шаги к деэскалации
Генсек ООН призвал стороны в Ираке предпринять шаги к деэскалации - РИА Новости, 30.08.2022
Генсек ООН призвал стороны в Ираке предпринять шаги к деэскалации
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает конфликтующие стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации и предотвращению любого насилия, заявил... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T00:21
2022-08-30T00:21
2022-08-30T00:31
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает конфликтующие стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации и предотвращению любого насилия, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Генеральный секретарь с беспокойством следит за продолжающимися сегодня протестами в Ираке, в ходе которых демонстранты вошли в правительственные здания. Он особенно обеспокоен сообщениями о потерях среди людей", - сказал Дюжаррик.Как указал Дюжаррик, генеральный секретарь призывает все стороны быть выше своих разногласий и без дальнейшего промедления приступить к мирному и всеохватному диалогу о конструктивном пути вперед.Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ. По данным СМИ, при разгоне демонстрантов погибли 12 человек.Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания.Ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, багдад (город)
В мире, Ирак, Багдад (город)
00:21 30.08.2022 (обновлено: 00:31 30.08.2022)
Генсек ООН призвал стороны в Ираке предпринять шаги к деэскалации
Генсек ООН Гутерреш призвал стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации
ООН, 30 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает конфликтующие стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации и предотвращению любого насилия, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь с беспокойством следит за продолжающимися сегодня протестами в Ираке
, в ходе которых демонстранты вошли в правительственные здания. Он особенно обеспокоен сообщениями о потерях среди людей", - сказал Дюжаррик.
"Он (генсек ООН) призывает к спокойствию и сдержанности, а также призывает все соответствующие стороны предпринять немедленные шаги для деэскалации ситуации и предотвращения любого насилия", - отмечается в его комментарии.
Как указал Дюжаррик, генеральный секретарь призывает все стороны быть выше своих разногласий и без дальнейшего промедления приступить к мирному и всеохватному диалогу о конструктивном пути вперед.
Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада
. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.
Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ. По данным СМИ, при разгоне демонстрантов погибли 12 человек.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания.
Ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.