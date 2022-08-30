https://ria.ru/20220830/guterresh-1813039746.html

Генсек ООН призвал стороны в Ираке предпринять шаги к деэскалации

Генсек ООН призвал стороны в Ираке предпринять шаги к деэскалации - РИА Новости, 30.08.2022

Генсек ООН призвал стороны в Ираке предпринять шаги к деэскалации

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает конфликтующие стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации и предотвращению любого насилия, заявил... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T00:21

2022-08-30T00:21

2022-08-30T00:31

в мире

ирак

багдад (город)

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ООН, 30 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает конфликтующие стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации и предотвращению любого насилия, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Генеральный секретарь с беспокойством следит за продолжающимися сегодня протестами в Ираке, в ходе которых демонстранты вошли в правительственные здания. Он особенно обеспокоен сообщениями о потерях среди людей", - сказал Дюжаррик.Как указал Дюжаррик, генеральный секретарь призывает все стороны быть выше своих разногласий и без дальнейшего промедления приступить к мирному и всеохватному диалогу о конструктивном пути вперед.Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ. По данным СМИ, при разгоне демонстрантов погибли 12 человек.Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания.Ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.

https://ria.ru/20220829/irak-1813029599.html

ирак

багдад (город)

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Максим Горбачев

в мире, ирак, багдад (город)