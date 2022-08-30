https://ria.ru/20220830/gumpomosch-1813276211.html

Конвой ООН доставил гуманитарную помощь в Донбасс

Конвой ООН доставил гуманитарную помощь в Донбасс - РИА Новости, 30.08.2022

Конвой ООН доставил гуманитарную помощь в Донбасс

Конвой ООН доставил гумпомощь в Донбасс 26 августа для 2000 человек, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T21:03

2022-08-30T21:03

2022-08-30T21:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая область

оон

здоровье - общество

стефан дюжаррик

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ООН, 30 авг – РИА Новости. Конвой ООН доставил гумпомощь в Донбасс 26 августа для 2000 человек, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, "конвой, организованный ООН совместно с партнерами недавно достиг" пункта назначения "в восточной части Донецкой области 26 августа". "Конвой доставил 56 тонн продуктов и других предметов для 2000 человек, проживающих близко к линии фронта", - отметил он."Мы и наши партнеры также доставили около шести грузовиков гумпомощи для 3000 человек в Николаеве, которые отрезаны от поставок воды", - добавил Дюжаррик.Этот конвой также доставил медикаменты в больницы города.

https://ria.ru/20220830/plakat-1813246405.html

донецкая область

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в мире, донецкая область, оон, здоровье - общество, стефан дюжаррик