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Конвой ООН доставил гуманитарную помощь в Донбасс - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/gumpomosch-1813276211.html
Конвой ООН доставил гуманитарную помощь в Донбасс
Конвой ООН доставил гуманитарную помощь в Донбасс - РИА Новости, 30.08.2022
Конвой ООН доставил гуманитарную помощь в Донбасс
Конвой ООН доставил гумпомощь в Донбасс 26 августа для 2000 человек, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T21:03
2022-08-30T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая область
оон
здоровье - общество
стефан дюжаррик
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Конвой ООН доставил гумпомощь в Донбасс 26 августа для 2000 человек, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, "конвой, организованный ООН совместно с партнерами недавно достиг" пункта назначения "в восточной части Донецкой области 26 августа". "Конвой доставил 56 тонн продуктов и других предметов для 2000 человек, проживающих близко к линии фронта", - отметил он."Мы и наши партнеры также доставили около шести грузовиков гумпомощи для 3000 человек в Николаеве, которые отрезаны от поставок воды", - добавил Дюжаррик.Этот конвой также доставил медикаменты в больницы города.
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в мире, донецкая область, оон, здоровье - общество, стефан дюжаррик
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая область, ООН, Здоровье - Общество, Стефан Дюжаррик
21:03 30.08.2022
 
Конвой ООН доставил гуманитарную помощь в Донбасс

Офисе генсека ООН: конвой доставил гуманитарную помощь для 2000 человек в Донбассе

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 авг – РИА Новости. Конвой ООН доставил гумпомощь в Донбасс 26 августа для 2000 человек, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, "конвой, организованный ООН совместно с партнерами недавно достиг" пункта назначения "в восточной части Донецкой области 26 августа". "Конвой доставил 56 тонн продуктов и других предметов для 2000 человек, проживающих близко к линии фронта", - отметил он.
"Мы и наши партнеры также доставили около шести грузовиков гумпомощи для 3000 человек в Николаеве, которые отрезаны от поставок воды", - добавил Дюжаррик.
Этот конвой также доставил медикаменты в больницы города.
Вход в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая областьООНЗдоровье - ОбществоСтефан Дюжаррик
 
 
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