https://ria.ru/20220830/grant-1813217711.html

Власти Сургутского района Югры выдали грант на загородный туркомплекс

Власти Сургутского района Югры выдали грант на загородный туркомплекс - РИА Новости, 30.08.2022

Власти Сургутского района Югры выдали грант на загородный туркомплекс

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выделили грант в размере 15 миллионов рублей на строительство инфраструктуры для... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:02

2022-08-30T17:02

2022-08-30T17:26

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

новости - туризм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выделили грант в размере 15 миллионов рублей на строительство инфраструктуры для загородного рекреационного туристического комплекса, сообщила пресс-служба районной администрации."В 2022 году по просьбам предпринимателей в Сургутском районе решено было увеличить размер грантовой поддержки с 5 до 15 миллионов рублей. Это шанс для развития более финансово емких, интересных проектов, которые создают большее количество рабочих мест. Речь идет, прежде всего, о производстве, IT, туризме и здравоохранении, а также строительстве приютов для животных. Хочется отметить, по меркам муниципалитетов это уникальная форма поддержки", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводятся в сообщении.По данным властей, по итогам конкурсного отбора проектов, претендующих на грант для развития бизнеса, 15 миллионов рублей будет выделено компании "Северинвестпроект" для строительства инфраструктуры для загородного комплекса "Черный лис". Средства пойдут на строительство газопровода для круглогодичной эксплуатации объекта.Как отметил инвестор проекта Денис Советников, из-за слабого развития рекреационных услуг в регионе, благодаря новому загородному комплексу откроются новые возможности для любителей отдыха на природе в комфортных условиях. По его словам, строительство административного здания, кафе и ресторана находится на завершающем этапе, первую очередь объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. В перспективе проект предусматривает возведение спортивной и детской площадки, банного комплекса с крытым теплым бассейном, джакузи, парными, чайной и спа-процедурами, а также установку беседки и арт-объектов.Как отметили в администрации, проект вписывается в концепцию развития Сургутского района, предполагающую поддержку инфраструктурных проектов с уклоном на импортозамещение, в частности, поддержку развития внутреннего туризма.

https://ria.ru/20220822/park-1811358665.html

сургутский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сургутский район, новости - туризм