Рейтинг@Mail.ru
Власти Сургутского района Югры выдали грант на загородный туркомплекс - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220830/grant-1813217711.html
Власти Сургутского района Югры выдали грант на загородный туркомплекс
Власти Сургутского района Югры выдали грант на загородный туркомплекс - РИА Новости, 30.08.2022
Власти Сургутского района Югры выдали грант на загородный туркомплекс
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выделили грант в размере 15 миллионов рублей на строительство инфраструктуры для... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:02
2022-08-30T17:26
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выделили грант в размере 15 миллионов рублей на строительство инфраструктуры для загородного рекреационного туристического комплекса, сообщила пресс-служба районной администрации."В 2022 году по просьбам предпринимателей в Сургутском районе решено было увеличить размер грантовой поддержки с 5 до 15 миллионов рублей. Это шанс для развития более финансово емких, интересных проектов, которые создают большее количество рабочих мест. Речь идет, прежде всего, о производстве, IT, туризме и здравоохранении, а также строительстве приютов для животных. Хочется отметить, по меркам муниципалитетов это уникальная форма поддержки", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводятся в сообщении.По данным властей, по итогам конкурсного отбора проектов, претендующих на грант для развития бизнеса, 15 миллионов рублей будет выделено компании "Северинвестпроект" для строительства инфраструктуры для загородного комплекса "Черный лис". Средства пойдут на строительство газопровода для круглогодичной эксплуатации объекта.Как отметил инвестор проекта Денис Советников, из-за слабого развития рекреационных услуг в регионе, благодаря новому загородному комплексу откроются новые возможности для любителей отдыха на природе в комфортных условиях. По его словам, строительство административного здания, кафе и ресторана находится на завершающем этапе, первую очередь объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. В перспективе проект предусматривает возведение спортивной и детской площадки, банного комплекса с крытым теплым бассейном, джакузи, парными, чайной и спа-процедурами, а также установку беседки и арт-объектов.Как отметили в администрации, проект вписывается в концепцию развития Сургутского района, предполагающую поддержку инфраструктурных проектов с уклоном на импортозамещение, в частности, поддержку развития внутреннего туризма.
https://ria.ru/20220822/park-1811358665.html
сургутский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район, новости - туризм
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Новости - Туризм
17:02 30.08.2022 (обновлено: 17:26 30.08.2022)
 

Власти Сургутского района Югры выдали грант на загородный туркомплекс

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выделили грант в размере 15 миллионов рублей на строительство инфраструктуры для загородного рекреационного туристического комплекса, сообщила пресс-служба районной администрации.
"В 2022 году по просьбам предпринимателей в Сургутском районе решено было увеличить размер грантовой поддержки с 5 до 15 миллионов рублей. Это шанс для развития более финансово емких, интересных проектов, которые создают большее количество рабочих мест. Речь идет, прежде всего, о производстве, IT, туризме и здравоохранении, а также строительстве приютов для животных. Хочется отметить, по меркам муниципалитетов это уникальная форма поддержки", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводятся в сообщении.
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 16:54Ханты-Мансийский Автономный Округ
Современный парк стоимостью 100 млн руб открылся в небольшом поселке в Югре
По данным властей, по итогам конкурсного отбора проектов, претендующих на грант для развития бизнеса, 15 миллионов рублей будет выделено компании "Северинвестпроект" для строительства инфраструктуры для загородного комплекса "Черный лис". Средства пойдут на строительство газопровода для круглогодичной эксплуатации объекта.
Как отметил инвестор проекта Денис Советников, из-за слабого развития рекреационных услуг в регионе, благодаря новому загородному комплексу откроются новые возможности для любителей отдыха на природе в комфортных условиях. По его словам, строительство административного здания, кафе и ресторана находится на завершающем этапе, первую очередь объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. В перспективе проект предусматривает возведение спортивной и детской площадки, банного комплекса с крытым теплым бассейном, джакузи, парными, чайной и спа-процедурами, а также установку беседки и арт-объектов.
Как отметили в администрации, проект вписывается в концепцию развития Сургутского района, предполагающую поддержку инфраструктурных проектов с уклоном на импортозамещение, в частности, поддержку развития внутреннего туризма.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала