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"Бондюэль-Кубань" прокомментировала арест сотрудника за получение гостайны - РИА Новости, 30.08.2022
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"Бондюэль-Кубань" прокомментировала арест сотрудника за получение гостайны
"Бондюэль-Кубань" прокомментировала арест сотрудника за получение гостайны - РИА Новости, 30.08.2022
"Бондюэль-Кубань" прокомментировала арест сотрудника за получение гостайны
Арестованный в Москве Дмитрий Блинов действительно является сотрудником "Бондюэль-Кубань", но работа компании никак не связана с государственной тайной, заявили РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:29
2022-08-30T11:29
происшествия
россия
москва
bonduelle
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КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Арестованный в Москве Дмитрий Блинов действительно является сотрудником "Бондюэль-Кубань", но работа компании никак не связана с государственной тайной, заявили РИА Новости в пресс-службе предприятия.В компании заявили, что узнали об аресте своего сотрудника из СМИ: "Для нас эта информация стала неожиданностью". "Деятельность компании не связана с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Все лицензии, полученные компанией, обязательны для обеспечения деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур и соблюдению безопасности производства и готовой пищевой продукции", - говорится в ответе компании на запрос РИА Новости. Блинов, по данным пресс-службы, работает в компании с ноября прошлого года и отвечает за планирование поставок продукции с заводов до торговых точек. Сейчас компания работает в обычном режиме, все обязательства по поставкам соблюдаются, указано в ответе.Об аресте Дмитрия Блинова РИА Новости сообщили ранее в Мещанском суде Москвы: по данным инстанции, мужчине вменяют незаконное получение группой лиц сведений, составляющих гостайну. Иные детали официально не сообщаются."Бондюэль-Кубань" — часть мирового концерна с головным офисом во Франции. Работает в России более 25 лет, поставляет консервированные и замороженные овощи с трех заводов, расположенных на Кубани и в Белгородской области. В организации трудятся более 800 сотрудников.
https://ria.ru/20220823/arest-1811611595.html
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происшествия, россия, москва, bonduelle
Происшествия, Россия, Москва, Bonduelle
11:29 30.08.2022
 
"Бондюэль-Кубань" прокомментировала арест сотрудника за получение гостайны

"Бондюэль-Кубань" подтвердила работу арестованного за получение гостайны Блинова у них

© Фото : Виталий ТимкивПроизводство на предприятии "Бондюэль"
Производство на предприятии Бондюэль - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : Виталий Тимкив
Производство на предприятии "Бондюэль". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Арестованный в Москве Дмитрий Блинов действительно является сотрудником "Бондюэль-Кубань", но работа компании никак не связана с государственной тайной, заявили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
В компании заявили, что узнали об аресте своего сотрудника из СМИ: "Для нас эта информация стала неожиданностью". "Деятельность компании не связана с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Все лицензии, полученные компанией, обязательны для обеспечения деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур и соблюдению безопасности производства и готовой пищевой продукции", - говорится в ответе компании на запрос РИА Новости.
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Блинов, по данным пресс-службы, работает в компании с ноября прошлого года и отвечает за планирование поставок продукции с заводов до торговых точек. Сейчас компания работает в обычном режиме, все обязательства по поставкам соблюдаются, указано в ответе.
Об аресте Дмитрия Блинова РИА Новости сообщили ранее в Мещанском суде Москвы: по данным инстанции, мужчине вменяют незаконное получение группой лиц сведений, составляющих гостайну. Иные детали официально не сообщаются.
"Бондюэль-Кубань" — часть мирового концерна с головным офисом во Франции. Работает в России более 25 лет, поставляет консервированные и замороженные овощи с трех заводов, расположенных на Кубани и в Белгородской области. В организации трудятся более 800 сотрудников.
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