https://ria.ru/20220830/gosizmena-1813087445.html

"Бондюэль-Кубань" прокомментировала арест сотрудника за получение гостайны

"Бондюэль-Кубань" прокомментировала арест сотрудника за получение гостайны - РИА Новости, 30.08.2022

"Бондюэль-Кубань" прокомментировала арест сотрудника за получение гостайны

Арестованный в Москве Дмитрий Блинов действительно является сотрудником "Бондюэль-Кубань", но работа компании никак не связана с государственной тайной, заявили РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:29

2022-08-30T11:29

2022-08-30T11:29

происшествия

россия

москва

bonduelle

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КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Арестованный в Москве Дмитрий Блинов действительно является сотрудником "Бондюэль-Кубань", но работа компании никак не связана с государственной тайной, заявили РИА Новости в пресс-службе предприятия.В компании заявили, что узнали об аресте своего сотрудника из СМИ: "Для нас эта информация стала неожиданностью". "Деятельность компании не связана с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Все лицензии, полученные компанией, обязательны для обеспечения деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур и соблюдению безопасности производства и готовой пищевой продукции", - говорится в ответе компании на запрос РИА Новости. Блинов, по данным пресс-службы, работает в компании с ноября прошлого года и отвечает за планирование поставок продукции с заводов до торговых точек. Сейчас компания работает в обычном режиме, все обязательства по поставкам соблюдаются, указано в ответе.Об аресте Дмитрия Блинова РИА Новости сообщили ранее в Мещанском суде Москвы: по данным инстанции, мужчине вменяют незаконное получение группой лиц сведений, составляющих гостайну. Иные детали официально не сообщаются."Бондюэль-Кубань" — часть мирового концерна с головным офисом во Франции. Работает в России более 25 лет, поставляет консервированные и замороженные овощи с трех заводов, расположенных на Кубани и в Белгородской области. В организации трудятся более 800 сотрудников.

https://ria.ru/20220823/arest-1811611595.html

https://ria.ru/20220818/inoagent-1810567053.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, bonduelle