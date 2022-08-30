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Почему дети любят играть на свалке и как к этому относиться - РИА Новости, 30.08.2022
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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20220830/gorodskaya_sreda-1812986184.html
Почему дети любят играть на свалке и как к этому относиться
Почему дети любят играть на свалке и как к этому относиться - РИА Новости, 30.08.2022
Почему дети любят играть на свалке и как к этому относиться
Что такое дружелюбная городская среда и как обустроить ее хотя бы в своем дворе, как меняется передвижение по городу для семьи с маленьким ребенком и какой должна быть идеальная детская площадка. И почему детям важно иногда пробежать по свалке, разрисовать стены или переплыть котлован, сидя верхом на холодильнике.
2022-08-30T15:00
2022-08-30T15:00
это надолго
подкаст
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Почему дети любят играть на свалке и как к этому относиться
Что такое дружелюбная городская среда и как обустроить ее хотя бы в своем дворе, как меняется передвижение по городу для семьи с маленьким ребенком и какой должна быть идеальная детская площадка. И почему детям важно иногда пробежать по свалке, разрисовать стены или переплыть котлован, сидя верхом на холодильнике.
audio/mpeg
Почему дети любят играть на свалке и как к этому относиться
Что такое дружелюбная городская среда и как обустроить ее хотя бы в своем дворе, как меняется передвижение по городу для семьи с маленьким ребенком и какой должна быть идеальная детская площадка. И почему детям важно иногда пробежать по свалке, разрисовать стены или переплыть котлован, сидя верхом на холодильнике.
audio/mpeg
О том, что такое дружелюбная городская среда и зачем приносить на детскую площадку доски и старые покрышки, мы поговорили с ведущим научным сотрудником лаборатории развития ребенка НИИ урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета, кандидатом психологических наук Ириной Воробьевой2:55 – почему город должен быть дружелюбным5:50 – зачем нужна дворовая культура7:00 – проблема невидимых городских подростков9:29 – уровень счастья детей11:45 – помогают ли площадки дружить13:00 – конкуренция в песочнице16:05 – как выбрать идеальную площадку (и не стоять там в позе сахарницы)24:50 – небезопасность закрытых дворов31:00 – что делать с машинами во дворе33:10 – полезны ли лебеди из покрышекСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Полина Панина, Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, аудио
Это надолго, Подкаст
15:00 30.08.2022
 

Почему дети любят играть на свалке и как к этому относиться

Это надолго
Почему дети любят играть на свалке и как к этому относиться
15:00
Читать ria.ru в
Что такое дружелюбная городская среда и как обустроить ее хотя бы в своем дворе, как меняется передвижение по городу для семьи с маленьким ребенком и какой должна быть идеальная детская площадка. И почему детям важно иногда пробежать по свалке, разрисовать стены или переплыть котлован, сидя верхом на холодильнике.
О том, что такое дружелюбная городская среда и зачем приносить на детскую площадку доски и старые покрышки, мы поговорили с ведущим научным сотрудником лаборатории развития ребенка НИИ урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета, кандидатом психологических наук Ириной Воробьевой
2:55 – почему город должен быть дружелюбным
5:50 – зачем нужна дворовая культура
7:00 – проблема невидимых городских подростков
9:29 – уровень счастья детей
11:45 – помогают ли площадки дружить
13:00 – конкуренция в песочнице
16:05 – как выбрать идеальную площадку (и не стоять там в позе сахарницы)
24:50 – небезопасность закрытых дворов
31:00 – что делать с машинами во дворе
33:10 – полезны ли лебеди из покрышек

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Полина Панина, Артур Арушанян
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Это надолгоПодкаст
 
 
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