https://ria.ru/20220830/gorodskaya_sreda-1812986184.html

Почему дети любят играть на свалке и как к этому относиться

Почему дети любят играть на свалке и как к этому относиться - РИА Новости, 30.08.2022

Почему дети любят играть на свалке и как к этому относиться

Что такое дружелюбная городская среда и как обустроить ее хотя бы в своем дворе, как меняется передвижение по городу для семьи с маленьким ребенком и какой должна быть идеальная детская площадка. И почему детям важно иногда пробежать по свалке, разрисовать стены или переплыть котлован, сидя верхом на холодильнике.

2022-08-30T15:00

2022-08-30T15:00

2022-08-30T15:00

это надолго

подкаст

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Почему дети любят играть на свалке и как к этому относиться Что такое дружелюбная городская среда и как обустроить ее хотя бы в своем дворе, как меняется передвижение по городу для семьи с маленьким ребенком и какой должна быть идеальная детская площадка. И почему детям важно иногда пробежать по свалке, разрисовать стены или переплыть котлован, сидя верхом на холодильнике. audio/mpeg

Почему дети любят играть на свалке и как к этому относиться Что такое дружелюбная городская среда и как обустроить ее хотя бы в своем дворе, как меняется передвижение по городу для семьи с маленьким ребенком и какой должна быть идеальная детская площадка. И почему детям важно иногда пробежать по свалке, разрисовать стены или переплыть котлован, сидя верхом на холодильнике. audio/mpeg

О том, что такое дружелюбная городская среда и зачем приносить на детскую площадку доски и старые покрышки, мы поговорили с ведущим научным сотрудником лаборатории развития ребенка НИИ урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета, кандидатом психологических наук Ириной Воробьевой2:55 – почему город должен быть дружелюбным5:50 – зачем нужна дворовая культура7:00 – проблема невидимых городских подростков9:29 – уровень счастья детей11:45 – помогают ли площадки дружить13:00 – конкуренция в песочнице16:05 – как выбрать идеальную площадку (и не стоять там в позе сахарницы)24:50 – небезопасность закрытых дворов31:00 – что делать с машинами во дворе33:10 – полезны ли лебеди из покрышекСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Полина Панина, Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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