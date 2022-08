https://ria.ru/20220830/gorbachev-1813288823.html

Биография Михаила Горбачева

Биография Михаила Горбачева - РИА Новости, 30.08.2022

Биография Михаила Горбачева

Первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Красногвардейского района Ставропольского края в крестьянской семье. РИА Новости, 30.08.2022

Первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Красногвардейского района Ставропольского края в крестьянской семье.В Великую Отечественную войну подростком вместе с матерью (отец воевал на фронте) оказался в немецкой оккупации.С 1944 года еще школьником вместе с отцом, демобилизованным после ранения, работал на комбайне. За успехи в уборке урожая Михаил Горбачев был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1948).В 1950 году (учась в 10-м классе школы) был принят кандидатом в члены Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).В 1950 году с серебряной медалью окончил школу и поступил на юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ). В 1952 году вступил в КПСС.В 1955 году окончил с отличием юридический факультет МГУ, в 1967 году – экономический факультет Ставропольского сельскохозяйственного института (заочно) по специальности "агроном-экономист".В 1955 году по распределению был направлен в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры и почти сразу переведен на комсомольскую работу. В 1955-1956 годах работал заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды Ставропольского крайкома ВЛКСМ, в 1956-1958 годах – первым секретарем Ставропольского горкома ВЛКСМ, в 1958-1961 годах – вторым секретарем Ставропольского крайкома ВЛКСМ, в 1961-1962 годах – первым секретарем Ставропольского крайкома ВЛКСМ.С 1962 года на партийной работе: в 1962-1966 годах был парторгом Ставропольского территориально-производственного колхозно-совхозного управления; в 1966-1968 годах – первым секретарем Ставропольского горкома КПСС, в 1968-1970 годах – вторым секретарем Ставропольского крайкома КПСС; в 1970-1978 годах – первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС.С 1971 года – член Центрального комитета (ЦК) КПСС, с ноября 1978 года по 1985 год – секретарь ЦК КПСС. С 1980 года по 1991 год Михаил Горбачев был членом Политбюро ЦК КПСС. В Центральном комитете первоначально курировал сельское хозяйство страны и производство продовольственных товаров, но скоро стал оказывать влияние на многие другие направления деятельности ЦК.В марте 1985 года Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС (переизбран в июле 1990 года на 28-м съезде КПСС).Был депутатом Верховного Совета СССР 8-11 созывов, с сентября 1988 года – председателем Президиума Верховного Совета СССР. С избранием на эту должность Горбачев стал также и формальным главой советского государства. После принятия поправок к Конституции, первый Съезд народных депутатов СССР 25 мая 1989 года избрал его председателем Верховного Совета СССР. Горбачев занимал эту должность по март 1990 года.С 9 декабря 1989 года по 19 июня 1990 года был председателем Российского бюро ЦК КПСС.В марте 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР – первым и последним в истории Советского Союза.В 1985-1991 годах по инициативе Горбачева была предпринята крупномасштабная попытка реформировать общественный строй в СССР, получившая название "перестройка". Главной целью перестройки было всестороннее совершенствование социализма. Под этим подразумевалось развитие демократии, народовластия, гласности, свободы слова, расширение прав трудовых коллективов и общественных организаций, укрепление законности и правопорядка.Провозглашенный Горбачевым курс на гласность привел, в частности, к принятию в 1990 году закона о печати, упразднившего государственную цензуру. Президент СССР вернул из политической ссылки академика Андрея Сахарова. Начался процесс возвращения советского гражданства лишенным его и высланным диссидентам. Была развернута широкая кампания реабилитации жертв политических репрессий.Однако к концу 1980-х – началу1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.Несмотря на то, что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" – Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.В апреле 1991 года Горбачев подписал соглашения с руководителями 10 союзных республик о совместной подготовке проекта нового Союзного договора, призванного сохранить Советский Союз, подписание которого было назначено на 20 августа. 19 августа 1991 года ближайшие соратники Горбачева, включая "силовых" министров, объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму президента введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву. После провала попытки переворота 21 августа 1991 года Горбачев вернулся к исполнению функций президента, но его позиции значительно ослабли.24 августа 1991 года Горбачев объявил о сложении полномочий Генерального секретаря ЦК и о выходе из КПСС.25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР.После ухода в отставку, Михаил Горбачев создал на базе бывших исследовательских институтов при ЦК КПСС Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), который и возглавил в качестве президента в январе 1992 года.В 1993 году Горбачевым по инициативе представителей 108 стран была основана Международная неправительственная экологическая организация Международный Зеленый Крест. Михаил Горбачев был президентом Совета директоров этой организации. В 2017 году он объявил о вынужденном решении покинуть пост из-за нежелания участвовать в закулисных интригах в Совете, подрывающих и "душащих" организацию.Во время выборов 1996 года Михаил Горбачев был одним из кандидатов на пост президента Российской Федерации.В 2001-2009 годах он был сопредседателем с российской стороны Форума "Петербургский диалог" – регулярных встреч между Россией и Германией.Горбачев – один из инициаторов создания в 1999 году Форума лауреатов Нобелевской премии мира, в 2003 году – Форума мировой политики (2003-2009). В 2010 году стал учредителем Форума новой политики – трибуны для неформального обсуждения актуальных проблем глобальной политики наиболее авторитетными политическими и общественными лидерами разных стран мира.Михаил Горбачев был создателем Российской объединенной социал-демократической партии (РОСДП) и Социал-демократической партии России (СДПР) (2001-2007), общероссийского общественного движения "Союз социал-демократов" (2007), Форума "Гражданский диалог" (2010).За период с 1992 года Михаил Горбачев совершил более 250 международных визитов, посетив 50 стран.Он был удостоен более 300 государственных и общественных наград, дипломов, почетных грамот и знаков отличия, среди них орден Трудового Красного Знамени (1948), три ордена В.И. Ленина, орден Октябрьской Революции (1987), орден "Знак Почета" (1967), орден Почета (2001), орден Святого апостола Андрея Первозванного (2011), государственные награды стран мира, награды международных и национальных общественных организаций.Михаил Горбачев – лауреат Нобелевской премии мира (1990).Он имел почетные ученые степени ряда российских и зарубежных университетов.С 1992 года Михаил Горбачев опубликовал несколько десятков книг на 10 языках мира.Он снялся в художественном фильме Вима Вендерса "Небо над Берлином 2" (англ. Faraway, So Close!, нем. In weiter Ferne, so nah!, Германия, 1993), где сыграл самого себя.Кроме того, Горбачев озвучивал музыкальную сказку Сергея Прокофьева "Петя и волк", за что в 2004 году получил премию "Грэмми". В записи этого диска также принимали участие Билл Клинтон и Софи Лорен.Супруга Михаила Горбачева – Раиса Максимовна (1932-1999), урожденная Титаренко, скончалась 20 сентября 1999 года в клинике города Мюнстера (Германия) от острой лейкемии. Их дочь Ирина Вирганская (Горбачева) – вице-президент Горбачев-Фонда, президент "Клуба Раисы Максимовны", кандидат медицинских наук.Во вторник, 30 августа, Михаил Горбачев скончался после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни.

