https://ria.ru/20220830/golmovskiy-1813054133.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 30.08.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T07:59
2022-08-30T07:59
2022-08-30T07:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7.35 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Клещеевка - н.п. Гольмовский: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Гольмовскому