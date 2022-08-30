https://ria.ru/20220830/golmovskiy-1813054133.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"

Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T07:59

2022-08-30T07:59

2022-08-30T07:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7.35 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Клещеевка - н.п. Гольмовский: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - пишет представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220830/zapad-1813047903.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика