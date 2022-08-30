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В обществе есть запрос на героев и личные истории людей, заявил Кириенко - РИА Новости, 30.08.2022
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В обществе есть запрос на героев и личные истории людей, заявил Кириенко
В обществе есть запрос на героев и личные истории людей, заявил Кириенко - РИА Новости, 30.08.2022
В обществе есть запрос на героев и личные истории людей, заявил Кириенко
В обществе есть запрос на героев и личные истории, они нужны как пример для подрастающего поколения, заявил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:22
2022-08-30T16:22
россия
общество
сергей кириенко
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В обществе есть запрос на героев и личные истории, они нужны как пример для подрастающего поколения, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мне кажется, что... когда наступают времена перелома и времена вызова, есть запрос на героев. Героев исторических, героев сегодняшних. И мы это видим и по культурным проектам Фонда культурных инициатив, видим по Фонду президентских грантов, видим даже по запросу ребят в лекциях общества "Знание", - сказал Кириенко во вторник на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.Также он отметил, что в обществе есть "запрос на личную историю людей, которые когда-то принимали непростые решения или совершали какие-то прорывы в творчестве, в науке, в технологиях" - они нужны как пример для подрастающего поколения.Кроме того, Кириенко довабавил, что проекты, посвященные выдающимся личностям, также получат поддержку Президентского фонда культурных инициатив.
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россия, общество, сергей кириенко
Россия, Общество, Сергей Кириенко
16:22 30.08.2022
 
В обществе есть запрос на героев и личные истории людей, заявил Кириенко

Кириенко: в российском обществе есть запрос на героев и личные истории

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В обществе есть запрос на героев и личные истории, они нужны как пример для подрастающего поколения, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Мне кажется, что... когда наступают времена перелома и времена вызова, есть запрос на героев. Героев исторических, героев сегодняшних. И мы это видим и по культурным проектам Фонда культурных инициатив, видим по Фонду президентских грантов, видим даже по запросу ребят в лекциях общества "Знание", - сказал Кириенко во вторник на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.
Также он отметил, что в обществе есть "запрос на личную историю людей, которые когда-то принимали непростые решения или совершали какие-то прорывы в творчестве, в науке, в технологиях" - они нужны как пример для подрастающего поколения.
Кроме того, Кириенко довабавил, что проекты, посвященные выдающимся личностям, также получат поддержку Президентского фонда культурных инициатив.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 13:13
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РоссияОбществоСергей Кириенко
 
 
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