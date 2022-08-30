В обществе есть запрос на героев и личные истории людей, заявил Кириенко
Кириенко: в российском обществе есть запрос на героев и личные истории
© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В обществе есть запрос на героев и личные истории, они нужны как пример для подрастающего поколения, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Мне кажется, что... когда наступают времена перелома и времена вызова, есть запрос на героев. Героев исторических, героев сегодняшних. И мы это видим и по культурным проектам Фонда культурных инициатив, видим по Фонду президентских грантов, видим даже по запросу ребят в лекциях общества "Знание", - сказал Кириенко во вторник на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.
Также он отметил, что в обществе есть "запрос на личную историю людей, которые когда-то принимали непростые решения или совершали какие-то прорывы в творчестве, в науке, в технологиях" - они нужны как пример для подрастающего поколения.
Кроме того, Кириенко довабавил, что проекты, посвященные выдающимся личностям, также получат поддержку Президентского фонда культурных инициатив.
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