https://ria.ru/20220830/gazprom-1813269992.html

"Газпром" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие

"Газпром" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие - РИА Новости, 30.08.2022

"Газпром" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие

Внеочередное собрание акционеров "Газпрома" пройдёт 30 сентября в заочной форме, в повестке — промежуточные дивиденды за первое полугодие, совет директоров... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T20:23

2022-08-30T20:23

2022-08-30T20:23

экономика

газпром

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123593_55:0:3449:1909_1920x0_80_0_0_af3a666149a849b3e2f39a425872edd1.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Внеочередное собрание акционеров "Газпрома" пройдёт 30 сентября в заочной форме, в повестке — промежуточные дивиденды за первое полугодие, совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие в 51,03 рубля на акцию, сообщила компания."Содержание сообщения: о созыве общего собрания акционеров эмитента… Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2022 года… Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: о размере промежуточных дивидендов по акциям ПАО "Газпром", сроках и форме их выплаты по итогам работы за первое полугодие 2022 года", — говорится в сообщении.Уточняется, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, — 9 сентября."Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Газпром": выплатить промежуточные дивиденды по результатам деятельности общества в первом полугодии 2022 года в денежной форме в размере 51,03 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Газпром" номинальной стоимостью 5 рублей", — также говорится в сообщении.В конце июня собрание акционеров "Газпрома" приняло решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. При этом в начале июля Госдума приняла закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" — на 1,248 триллиона за три месяца — за счет надбавки к налогу.

https://ria.ru/20220830/gaz-1813230721.html

https://ria.ru/20220830/gazprom-1813239042.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, газпром, госдума рф