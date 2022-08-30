https://ria.ru/20220830/gazprom-1813269992.html
"Газпром" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие
"Газпром" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие - РИА Новости, 30.08.2022
"Газпром" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие
Внеочередное собрание акционеров "Газпрома" пройдёт 30 сентября в заочной форме, в повестке — промежуточные дивиденды за первое полугодие, совет директоров... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T20:23
2022-08-30T20:23
2022-08-30T20:23
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газпром
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Внеочередное собрание акционеров "Газпрома" пройдёт 30 сентября в заочной форме, в повестке — промежуточные дивиденды за первое полугодие, совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие в 51,03 рубля на акцию, сообщила компания."Содержание сообщения: о созыве общего собрания акционеров эмитента… Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2022 года… Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: о размере промежуточных дивидендов по акциям ПАО "Газпром", сроках и форме их выплаты по итогам работы за первое полугодие 2022 года", — говорится в сообщении.Уточняется, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, — 9 сентября."Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Газпром": выплатить промежуточные дивиденды по результатам деятельности общества в первом полугодии 2022 года в денежной форме в размере 51,03 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Газпром" номинальной стоимостью 5 рублей", — также говорится в сообщении.В конце июня собрание акционеров "Газпрома" приняло решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. При этом в начале июля Госдума приняла закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" — на 1,248 триллиона за три месяца — за счет надбавки к налогу.
https://ria.ru/20220830/gaz-1813230721.html
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экономика, газпром, госдума рф
Экономика, Газпром, Госдума РФ
"Газпром" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие
"Газпром" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие в 51,03 рубля