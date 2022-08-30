https://ria.ru/20220830/gazifikatsiya-1813181958.html

Путин на совещании с правительством обсудит социальную газификацию

Путин на совещании с правительством обсудит социальную газификацию - РИА Новости, 30.08.2022

Путин на совещании с правительством обсудит социальную газификацию

Темой совещания президента России Владимира Путина с правительством 31 августа станет социальная газификация, с докладом выступит вице-премьер Александр Новак,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:33

2022-08-30T15:33

2022-08-30T15:35

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Темой совещания президента России Владимира Путина с правительством 31 августа станет социальная газификация, с докладом выступит вице-премьер Александр Новак, сообщает пресс-служба Кремля."Тридцать первого августа Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой для обсуждения станет ход социальной газификации, докладчик - заместитель председателя правительства РФ Александр Новак", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20220702/gaz-1799755290.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин