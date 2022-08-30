https://ria.ru/20220830/gazifikatsiya-1813181958.html
Путин на совещании с правительством обсудит социальную газификацию
Путин на совещании с правительством обсудит социальную газификацию - РИА Новости, 30.08.2022
Путин на совещании с правительством обсудит социальную газификацию
Темой совещания президента России Владимира Путина с правительством 31 августа станет социальная газификация, с докладом выступит вице-премьер Александр Новак,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:33
2022-08-30T15:33
2022-08-30T15:35
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Темой совещания президента России Владимира Путина с правительством 31 августа станет социальная газификация, с докладом выступит вице-премьер Александр Новак, сообщает пресс-служба Кремля."Тридцать первого августа Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой для обсуждения станет ход социальной газификации, докладчик - заместитель председателя правительства РФ Александр Новак", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20220702/gaz-1799755290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
15:33 30.08.2022 (обновлено: 15:35 30.08.2022)
Путин на совещании с правительством обсудит социальную газификацию
Путин на совещании 31 августа обсудит социальную газификацию, с докладом выступит Новак