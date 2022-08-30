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Самарский губернатор наградил победителей областного турнира по футболу - РИА Новости, 30.08.2022
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Самарский губернатор наградил победителей областного турнира по футболу
Самарский губернатор наградил победителей областного турнира по футболу - РИА Новости, 30.08.2022
Самарский губернатор наградил победителей областного турнира по футболу
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил победителей областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом", сообщает... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:21
2022-08-30T20:08
самарская область
общество
дмитрий азаров
россия
госдума рф
самара
ирина роднина
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САМАРА, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил победителей областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом", сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, финальный этап турнира прошел во вторник на тренировочной площадке "Восход" около стадиона "Солидарность Самара Арена". Соревнования проходили с 10 июня по 30 августа в три этапа, в них принимали участие детские команды из всех 37 муниципалитетов Самарской области, всего почти 33 тысячи ребят."Губернатор Дмитрий Азаров вручил победителям дипломы, кубки и медали", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, турнир проводится в Самарской области 14 год. "Уверен, что следующий турнир соберет еще больше мальчишек и девчонок на футбольных полях Самарской области. Тем более, что таких футбольных полей – обустроенных, комфортных, качественных – с каждым годом в нашем регионе становится больше благодаря инициированным президентом страны нацпроектам, благодаря федеральному проекту "Спорт – норма жизни", благодаря усилиям, которые мы предпринимаем, чтобы все больше и больше спортивно-оздоровительных комплексов, открытых площадок, футбольных полей появлялось на территории Самарской области. Все это способствует не только популяризации действительно народного вида спорта – футбола, - но и формированию спортивного и здорового отношения к жизни", – цитирует Азарова пресс-служба.Команды-победительницы старшей возрастной группы получили сертификаты на обучение в самарском региональном центре для одаренных детей "Вега" по смене "футбол". Лучшие команды младшей категории получат возможность вывести команды на один из матчей, который состоится на стадионе "Солидарность Самара Арена".Для участников и зрителей финального этапа турнира были организованы показательные выступления спортивных и творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы с ведущими тренерами академии "Крыльев Советов" и товарищеская встреча капитанов команд-участниц турнира с почетными гостями."Рад тому, что турнир привлек внимание селекционеров и, в первую очередь, нашего ведущего клуба "Крылья Советов", академии "Крылья Советов", тольяттинской академии им. Коноплева. В прошлом году академии присмотрели восемь человек именно на турнире "Лето с футбольным мячом". Знаю, что тренеры, наставники внимательно следили за турнирами в этом году, и рассчитываю, что также кто-то из ребят и девчат будет приглашен для занятий спортом в академии. Я вам этого желаю", – приводит слова Азарова пресс-служба.Впервые турнир "Лето с футбольным мячом" провели в Самаре в 2009 году как городские районные соревнования. В 2019 году на основе положения самарских соревнований было запущено новое направление реализации федерального проекта "Детский спорт", который координирует трехкратная Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.
https://ria.ru/20220827/turnir-1812570246.html
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самарская область, общество, дмитрий азаров, россия, госдума рф, самара, ирина роднина
Самарская область, Общество, Дмитрий Азаров, Россия, Госдума РФ, Самара, Ирина Роднина
19:21 30.08.2022 (обновлено: 20:08 30.08.2022)
 
Самарский губернатор наградил победителей областного турнира по футболу

Губернатор Самарской области Азаров наградил победителей областного турнира по футболу

© Фото предоставлено правительством Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил победителей областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил победителей областного турнира по футболу среди дворовых команд Лето с футбольным мячом
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил победителей областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом"
Читать ria.ru в
САМАРА, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил победителей областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом", сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, финальный этап турнира прошел во вторник на тренировочной площадке "Восход" около стадиона "Солидарность Самара Арена". Соревнования проходили с 10 июня по 30 августа в три этапа, в них принимали участие детские команды из всех 37 муниципалитетов Самарской области, всего почти 33 тысячи ребят.
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Самарский губернатор принял участие в турнире по баскетболу 3х3 Samara Open
"Губернатор Дмитрий Азаров вручил победителям дипломы, кубки и медали", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, турнир проводится в Самарской области 14 год. "Уверен, что следующий турнир соберет еще больше мальчишек и девчонок на футбольных полях Самарской области. Тем более, что таких футбольных полей – обустроенных, комфортных, качественных – с каждым годом в нашем регионе становится больше благодаря инициированным президентом страны нацпроектам, благодаря федеральному проекту "Спорт – норма жизни", благодаря усилиям, которые мы предпринимаем, чтобы все больше и больше спортивно-оздоровительных комплексов, открытых площадок, футбольных полей появлялось на территории Самарской области. Все это способствует не только популяризации действительно народного вида спорта – футбола, - но и формированию спортивного и здорового отношения к жизни", – цитирует Азарова пресс-служба.
Команды-победительницы старшей возрастной группы получили сертификаты на обучение в самарском региональном центре для одаренных детей "Вега" по смене "футбол". Лучшие команды младшей категории получат возможность вывести команды на один из матчей, который состоится на стадионе "Солидарность Самара Арена".
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Для участников и зрителей финального этапа турнира были организованы показательные выступления спортивных и творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы с ведущими тренерами академии "Крыльев Советов" и товарищеская встреча капитанов команд-участниц турнира с почетными гостями.
"Рад тому, что турнир привлек внимание селекционеров и, в первую очередь, нашего ведущего клуба "Крылья Советов", академии "Крылья Советов", тольяттинской академии им. Коноплева. В прошлом году академии присмотрели восемь человек именно на турнире "Лето с футбольным мячом". Знаю, что тренеры, наставники внимательно следили за турнирами в этом году, и рассчитываю, что также кто-то из ребят и девчат будет приглашен для занятий спортом в академии. Я вам этого желаю", – приводит слова Азарова пресс-служба.
Впервые турнир "Лето с футбольным мячом" провели в Самаре в 2009 году как городские районные соревнования. В 2019 году на основе положения самарских соревнований было запущено новое направление реализации федерального проекта "Детский спорт", который координирует трехкратная Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.
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