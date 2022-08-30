https://ria.ru/20220830/futbol-1813258195.html
Самарский губернатор наградил победителей областного турнира по футболу
Самарский губернатор наградил победителей областного турнира по футболу - РИА Новости, 30.08.2022
Самарский губернатор наградил победителей областного турнира по футболу
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил победителей областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом", сообщает... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:21
2022-08-30T19:21
2022-08-30T20:08
самарская область
общество
дмитрий азаров
россия
госдума рф
самара
ирина роднина
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САМАРА, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил победителей областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом", сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, финальный этап турнира прошел во вторник на тренировочной площадке "Восход" около стадиона "Солидарность Самара Арена". Соревнования проходили с 10 июня по 30 августа в три этапа, в них принимали участие детские команды из всех 37 муниципалитетов Самарской области, всего почти 33 тысячи ребят."Губернатор Дмитрий Азаров вручил победителям дипломы, кубки и медали", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, турнир проводится в Самарской области 14 год. "Уверен, что следующий турнир соберет еще больше мальчишек и девчонок на футбольных полях Самарской области. Тем более, что таких футбольных полей – обустроенных, комфортных, качественных – с каждым годом в нашем регионе становится больше благодаря инициированным президентом страны нацпроектам, благодаря федеральному проекту "Спорт – норма жизни", благодаря усилиям, которые мы предпринимаем, чтобы все больше и больше спортивно-оздоровительных комплексов, открытых площадок, футбольных полей появлялось на территории Самарской области. Все это способствует не только популяризации действительно народного вида спорта – футбола, - но и формированию спортивного и здорового отношения к жизни", – цитирует Азарова пресс-служба.Команды-победительницы старшей возрастной группы получили сертификаты на обучение в самарском региональном центре для одаренных детей "Вега" по смене "футбол". Лучшие команды младшей категории получат возможность вывести команды на один из матчей, который состоится на стадионе "Солидарность Самара Арена".Для участников и зрителей финального этапа турнира были организованы показательные выступления спортивных и творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы с ведущими тренерами академии "Крыльев Советов" и товарищеская встреча капитанов команд-участниц турнира с почетными гостями."Рад тому, что турнир привлек внимание селекционеров и, в первую очередь, нашего ведущего клуба "Крылья Советов", академии "Крылья Советов", тольяттинской академии им. Коноплева. В прошлом году академии присмотрели восемь человек именно на турнире "Лето с футбольным мячом". Знаю, что тренеры, наставники внимательно следили за турнирами в этом году, и рассчитываю, что также кто-то из ребят и девчат будет приглашен для занятий спортом в академии. Я вам этого желаю", – приводит слова Азарова пресс-служба.Впервые турнир "Лето с футбольным мячом" провели в Самаре в 2009 году как городские районные соревнования. В 2019 году на основе положения самарских соревнований было запущено новое направление реализации федерального проекта "Детский спорт", который координирует трехкратная Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.
https://ria.ru/20220827/turnir-1812570246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, общество, дмитрий азаров, россия, госдума рф, самара, ирина роднина
Самарская область, Общество, Дмитрий Азаров, Россия, Госдума РФ, Самара, Ирина Роднина
19:21 30.08.2022 (обновлено: 20:08 30.08.2022)
Самарский губернатор наградил победителей областного турнира по футболу
Губернатор Самарской области Азаров наградил победителей областного турнира по футболу
САМАРА, 30 авг – РИА Новости.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил победителей областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом", сообщает
пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, финальный этап турнира прошел во вторник на тренировочной площадке "Восход" около стадиона "Солидарность Самара Арена". Соревнования проходили с 10 июня по 30 августа в три этапа, в них принимали участие детские команды из всех 37 муниципалитетов Самарской области
, всего почти 33 тысячи ребят.
"Губернатор Дмитрий Азаров
вручил победителям дипломы, кубки и медали", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, турнир проводится в Самарской области 14 год. "Уверен, что следующий турнир соберет еще больше мальчишек и девчонок на футбольных полях Самарской области. Тем более, что таких футбольных полей – обустроенных, комфортных, качественных – с каждым годом в нашем регионе становится больше благодаря инициированным президентом страны нацпроектам, благодаря федеральному проекту "Спорт – норма жизни", благодаря усилиям, которые мы предпринимаем, чтобы все больше и больше спортивно-оздоровительных комплексов, открытых площадок, футбольных полей появлялось на территории Самарской области. Все это способствует не только популяризации действительно народного вида спорта – футбола, - но и формированию спортивного и здорового отношения к жизни", – цитирует Азарова пресс-служба.
Команды-победительницы старшей возрастной группы получили сертификаты на обучение в самарском региональном центре для одаренных детей "Вега" по смене "футбол". Лучшие команды младшей категории получат возможность вывести команды на один из матчей, который состоится на стадионе "Солидарность Самара Арена".
Для участников и зрителей финального этапа турнира были организованы показательные выступления спортивных и творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы с ведущими тренерами академии "Крыльев Советов" и товарищеская встреча капитанов команд-участниц турнира с почетными гостями.
"Рад тому, что турнир привлек внимание селекционеров и, в первую очередь, нашего ведущего клуба "Крылья Советов", академии "Крылья Советов", тольяттинской академии им. Коноплева. В прошлом году академии присмотрели восемь человек именно на турнире "Лето с футбольным мячом". Знаю, что тренеры, наставники внимательно следили за турнирами в этом году, и рассчитываю, что также кто-то из ребят и девчат будет приглашен для занятий спортом в академии. Я вам этого желаю", – приводит слова Азарова пресс-служба.
Впервые турнир "Лето с футбольным мячом" провели в Самаре
в 2009 году как городские районные соревнования. В 2019 году на основе положения самарских соревнований было запущено новое направление реализации федерального проекта "Детский спорт", который координирует трехкратная Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина
.