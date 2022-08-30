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Фронт растянулся от Артемовска до Угледара, заявил Басурин - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/front-1813197436.html
Фронт растянулся от Артемовска до Угледара, заявил Басурин
Фронт растянулся от Артемовска до Угледара, заявил Басурин - РИА Новости, 30.08.2022
Фронт растянулся от Артемовска до Угледара, заявил Басурин
Войска ДНР и союзных сил в настоящий момент ведут активные бои по линии фронта от Артемовска на севере до Угледара на юге, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:19
2022-08-30T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецк (днр)
авдеевка
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Войска ДНР и союзных сил в настоящий момент ведут активные бои по линии фронта от Артемовска на севере до Угледара на юге, заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."По линии фронта на данный момент - начиная с юга от Угледара и до севера до Артемовска - идет процесс демилитаризации. Это уничтожение живой силы противника, складов и техники", - заявил Басурин.По его словам, основные боевые действия в районе Донецка идут возле Песок, в районах Марьинки и Авдеевки. Кроме того, бои идут возле Угледара и в его окрестностях, в районах Горловки, Нью-Йорка (Новгородское), Зайцева, а также в районах Кодемы, Артемовска и Северска.
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артемовск
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в мире, артемовск, донецк (днр), авдеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецк (ДНР), Авдеевка
16:19 30.08.2022 (обновлено: 16:20 30.08.2022)
 
Фронт растянулся от Артемовска до Угледара, заявил Басурин

Басурин: союзные войска ведут бои по линии фронта от Артемовска до Угледара

© Народная милиция ДНРВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР
© Народная милиция ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Войска ДНР и союзных сил в настоящий момент ведут активные бои по линии фронта от Артемовска на севере до Угледара на юге, заявил во вторник журналистам заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
"По линии фронта на данный момент - начиная с юга от Угледара и до севера до Артемовска - идет процесс демилитаризации. Это уничтожение живой силы противника, складов и техники", - заявил Басурин.
По его словам, основные боевые действия в районе Донецка идут возле Песок, в районах Марьинки и Авдеевки. Кроме того, бои идут возле Угледара и в его окрестностях, в районах Горловки, Нью-Йорка (Новгородское), Зайцева, а также в районах Кодемы, Артемовска и Северска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецк (ДНР)Авдеевка
 
 
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