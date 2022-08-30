https://ria.ru/20220830/frantsiya-1813262358.html

Глава Минфина Франции призвал готовиться к "жесткой зиме"

Глава Минфина Франции призвал готовиться к "жесткой зиме" - РИА Новости, 30.08.2022

Глава Минфина Франции призвал готовиться к "жесткой зиме"

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр во вторник призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:49

2022-08-30T19:49

2022-08-30T19:50

в мире

жкх

франция

брюно ле мэр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/11/1512271106_0:217:4594:2801_1920x0_80_0_0_ecc9bc3e4f98d3395d62bbbc01e12054.jpg

ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр во вторник призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме", передает телеканал BFMTV."Нужно готовиться ко сценарию, в котором у нас будет особенно жесткая зима. Нужно найти пути распределения энергии, потребляемой предприятиями, если нам придется столкнуться с особыми трудностями это зимой", - заявил Ле Мэр на встрече с Союзом французских предпринимателей (Medef).Опрос телеканала, опубликованный во вторник, показал, что 58% французов считают возможным ограничить потребление энергии, при этом 38% заявили, что уже потребляют минимальное количество электричества."Нужно, чтобы каждый понял, что необходимо снизить потребление энергии – у себя дома, в транспорте, на предприятиях, в администрации, в магазинах", - подчеркнул министр.Ле Мэр добавил, что господдержка предприятий, для которых счет за газ и электричество превышает 3% от их товарооборота за 2021, будет продлена до конца декабря.Как сообщал ранее телеканал LCI, 59% энергии во Франции потребляют предприятия, основная ее часть приходится на освещение помещений, кондиционирование и обогрев.Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% - в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.

https://ria.ru/20220830/podderzhka-1813260460.html

https://ria.ru/20220830/teplo-1813243493.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, франция, брюно ле мэр