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Глава Минфина Франции призвал готовиться к "жесткой зиме" - РИА Новости, 30.08.2022
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Глава Минфина Франции призвал готовиться к "жесткой зиме"
Глава Минфина Франции призвал готовиться к "жесткой зиме" - РИА Новости, 30.08.2022
Глава Минфина Франции призвал готовиться к "жесткой зиме"
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр во вторник призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:49
2022-08-30T19:50
в мире
жкх
франция
брюно ле мэр
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ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр во вторник призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме", передает телеканал BFMTV."Нужно готовиться ко сценарию, в котором у нас будет особенно жесткая зима. Нужно найти пути распределения энергии, потребляемой предприятиями, если нам придется столкнуться с особыми трудностями это зимой", - заявил Ле Мэр на встрече с Союзом французских предпринимателей (Medef).Опрос телеканала, опубликованный во вторник, показал, что 58% французов считают возможным ограничить потребление энергии, при этом 38% заявили, что уже потребляют минимальное количество электричества."Нужно, чтобы каждый понял, что необходимо снизить потребление энергии – у себя дома, в транспорте, на предприятиях, в администрации, в магазинах", - подчеркнул министр.Ле Мэр добавил, что господдержка предприятий, для которых счет за газ и электричество превышает 3% от их товарооборота за 2021, будет продлена до конца декабря.Как сообщал ранее телеканал LCI, 59% энергии во Франции потребляют предприятия, основная ее часть приходится на освещение помещений, кондиционирование и обогрев.Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% - в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.
https://ria.ru/20220830/podderzhka-1813260460.html
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в мире, жкх, франция, брюно ле мэр
В мире, ЖКХ, Франция, Брюно Ле Мэр
19:49 30.08.2022 (обновлено: 19:50 30.08.2022)
 
Глава Минфина Франции призвал готовиться к "жесткой зиме"

Глава Минфина Франции Ле Мэр призвал готовиться к "жесткой зиме" на фоне энергодефицита

© AP Photo / Kamil ZihniogluМинистр финансов Франции Брюно Ле Мэр
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр во вторник призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме", передает телеканал BFMTV.
"Нужно готовиться ко сценарию, в котором у нас будет особенно жесткая зима. Нужно найти пути распределения энергии, потребляемой предприятиями, если нам придется столкнуться с особыми трудностями это зимой", - заявил Ле Мэр на встрече с Союзом французских предпринимателей (Medef).
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Опрос телеканала, опубликованный во вторник, показал, что 58% французов считают возможным ограничить потребление энергии, при этом 38% заявили, что уже потребляют минимальное количество электричества.
"Нужно, чтобы каждый понял, что необходимо снизить потребление энергии – у себя дома, в транспорте, на предприятиях, в администрации, в магазинах", - подчеркнул министр.
Ле Мэр добавил, что господдержка предприятий, для которых счет за газ и электричество превышает 3% от их товарооборота за 2021, будет продлена до конца декабря.
Как сообщал ранее телеканал LCI, 59% энергии во Франции потребляют предприятия, основная ее часть приходится на освещение помещений, кондиционирование и обогрев.
Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% - в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.
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