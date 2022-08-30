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Жара во Франции побила рекорд почти двадцатилетней давности - РИА Новости, 30.08.2022
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Жара во Франции побила рекорд почти двадцатилетней давности
Жара во Франции побила рекорд почти двадцатилетней давности - РИА Новости, 30.08.2022
Жара во Франции побила рекорд почти двадцатилетней давности
Уходящее лето во Франции стало наиболее жарким с 2003 года, прохладных дней с начала июля не наблюдалось на всей территории метрополии, сообщила радиостанция... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:32
2022-08-30T16:37
в мире
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ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Уходящее лето во Франции стало наиболее жарким с 2003 года, прохладных дней с начала июля не наблюдалось на всей территории метрополии, сообщила радиостанция Franceinfо со ссылкой на источник в национальной метеорологической службе "Метео-Франс" во вторник."Лето 2022 стало вторым наиболее жарким летом в истории после 2003 года, с исключительными пиками жары… Средняя температура в июне, июле и августе составила 22,67 градуса, тогда как в 2003 году она достигла 23,10 градуса", - сообщило СМИ со ссылкой на источник в "Метео-Франс".Это лето было отмечено температурными рекордами: воздух прогрелся до 42 градусов в Нанте 18 июля, что для метрополии стало абсолютным температурным максимумом, уточняет Franceinfo.Жара установилась на всей территории Франции, исключениями не стали даже Ла-Манш и Бретань, где традиционно господствуют более низкие температуры.Температура Средиземного моря также была на 4-5 градусов выше нормы.Франция этим летом пережила несколько волн аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. Из-за засухи, возникшей вследствие высоких температур, в июле на всей территории страны были введены ограничения на использование воды.Жара и засуха повлияли на урожай овощей и фруктов, который во Франции сократился почти на 35% в этом сезоне, согласно подсчётам президента национальной ассоциации производителя овощей (Légumes de France) Жака Рушассе.Жаркая погода также способствовала распространению пожаров. Наиболее масштабными стали лесные пожары в департаменте Жиронда на юго-востоке Франции. К их тушению был вынужден подключиться ряд европейских стран.Согласно данным Европейской системы мониторинга лесных пожаров (EFFIS), которые приводит издание Monde, всего с начала года во Франции сгорело 49 тысяч гектаров леса.
https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812297989.html
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в мире, франция, нант, ла-манш
В мире, Франция, Нант, Ла-Манш
16:32 30.08.2022 (обновлено: 16:37 30.08.2022)
 
Жара во Франции побила рекорд почти двадцатилетней давности

Метео-Франс: во Франции жара летом этого года стала рекордной за прошедшие 19 лет

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Уходящее лето во Франции стало наиболее жарким с 2003 года, прохладных дней с начала июля не наблюдалось на всей территории метрополии, сообщила радиостанция Franceinfо со ссылкой на источник в национальной метеорологической службе "Метео-Франс" во вторник.
"Лето 2022 стало вторым наиболее жарким летом в истории после 2003 года, с исключительными пиками жары… Средняя температура в июне, июле и августе составила 22,67 градуса, тогда как в 2003 году она достигла 23,10 градуса", - сообщило СМИ со ссылкой на источник в "Метео-Франс".
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Это лето было отмечено температурными рекордами: воздух прогрелся до 42 градусов в Нанте 18 июля, что для метрополии стало абсолютным температурным максимумом, уточняет Franceinfo.
Жара установилась на всей территории Франции, исключениями не стали даже Ла-Манш и Бретань, где традиционно господствуют более низкие температуры.
Температура Средиземного моря также была на 4-5 градусов выше нормы.
Франция этим летом пережила несколько волн аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. Из-за засухи, возникшей вследствие высоких температур, в июле на всей территории страны были введены ограничения на использование воды.
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Жара и засуха повлияли на урожай овощей и фруктов, который во Франции сократился почти на 35% в этом сезоне, согласно подсчётам президента национальной ассоциации производителя овощей (Légumes de France) Жака Рушассе.
Жаркая погода также способствовала распространению пожаров. Наиболее масштабными стали лесные пожары в департаменте Жиронда на юго-востоке Франции. К их тушению был вынужден подключиться ряд европейских стран.
Согласно данным Европейской системы мониторинга лесных пожаров (EFFIS), которые приводит издание Monde, всего с начала года во Франции сгорело 49 тысяч гектаров леса.
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