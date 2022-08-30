https://ria.ru/20220830/frantsiya-1813201173.html

Жара во Франции побила рекорд почти двадцатилетней давности

Жара во Франции побила рекорд почти двадцатилетней давности - РИА Новости, 30.08.2022

Жара во Франции побила рекорд почти двадцатилетней давности

Уходящее лето во Франции стало наиболее жарким с 2003 года, прохладных дней с начала июля не наблюдалось на всей территории метрополии, сообщила радиостанция... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:32

2022-08-30T16:32

2022-08-30T16:37

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ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Уходящее лето во Франции стало наиболее жарким с 2003 года, прохладных дней с начала июля не наблюдалось на всей территории метрополии, сообщила радиостанция Franceinfо со ссылкой на источник в национальной метеорологической службе "Метео-Франс" во вторник."Лето 2022 стало вторым наиболее жарким летом в истории после 2003 года, с исключительными пиками жары… Средняя температура в июне, июле и августе составила 22,67 градуса, тогда как в 2003 году она достигла 23,10 градуса", - сообщило СМИ со ссылкой на источник в "Метео-Франс".Это лето было отмечено температурными рекордами: воздух прогрелся до 42 градусов в Нанте 18 июля, что для метрополии стало абсолютным температурным максимумом, уточняет Franceinfo.Жара установилась на всей территории Франции, исключениями не стали даже Ла-Манш и Бретань, где традиционно господствуют более низкие температуры.Температура Средиземного моря также была на 4-5 градусов выше нормы.Франция этим летом пережила несколько волн аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. Из-за засухи, возникшей вследствие высоких температур, в июле на всей территории страны были введены ограничения на использование воды.Жара и засуха повлияли на урожай овощей и фруктов, который во Франции сократился почти на 35% в этом сезоне, согласно подсчётам президента национальной ассоциации производителя овощей (Légumes de France) Жака Рушассе.Жаркая погода также способствовала распространению пожаров. Наиболее масштабными стали лесные пожары в департаменте Жиронда на юго-востоке Франции. К их тушению был вынужден подключиться ряд европейских стран.Согласно данным Европейской системы мониторинга лесных пожаров (EFFIS), которые приводит издание Monde, всего с начала года во Франции сгорело 49 тысяч гектаров леса.

https://ria.ru/20220826/podmoskove-1812297989.html

https://ria.ru/20220811/pogoda-1808761505.html

https://ria.ru/20220822/frantsiya-1811431633.html

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