https://ria.ru/20220830/evrosoyuz-1813063891.html

Боррель рассчитывает на согласие ЕС на тренировочную миссию для Украины

Боррель рассчитывает на согласие ЕС на тренировочную миссию для Украины - РИА Новости, 30.08.2022

Боррель рассчитывает на согласие ЕС на тренировочную миссию для Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы минобороны стран союза обсудят на неформальной встрече в Праге тренировочную миссию высокого уровня для... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:47

2022-08-30T09:47

2022-08-30T09:47

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евросоюз

украина

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы минобороны стран союза обсудят на неформальной встрече в Праге тренировочную миссию высокого уровня для украинских военных, он рассчитывает добиться политического согласования министрами развертывания миссии, детали этого проекта будут согласованы позднее.Неформальная встреча глав минобороны стран Евросоюза проходит во вторник в Праге."Это неформальная встреча, и никаких практических решений приниматься не может. Возможно политическое соглашение, которое, я надеюсь, мы должны получить сегодня. Позднее появятся детали. Существует процедура, в ходе которой определяются цели, ресурсы", - сообщил Боррель.Он добавил, что инициатива создания данной миссии "высокого уровня" была принята еще до обострения конфликта на Украине в феврале этого года.

https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, украина, прага