https://ria.ru/20220830/evrosoyuz-1813063891.html
Боррель рассчитывает на согласие ЕС на тренировочную миссию для Украины
Боррель рассчитывает на согласие ЕС на тренировочную миссию для Украины - РИА Новости, 30.08.2022
Боррель рассчитывает на согласие ЕС на тренировочную миссию для Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы минобороны стран союза обсудят на неформальной встрече в Праге тренировочную миссию высокого уровня для... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:47
2022-08-30T09:47
2022-08-30T09:47
в мире
евросоюз
украина
прага
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы минобороны стран союза обсудят на неформальной встрече в Праге тренировочную миссию высокого уровня для украинских военных, он рассчитывает добиться политического согласования министрами развертывания миссии, детали этого проекта будут согласованы позднее.Неформальная встреча глав минобороны стран Евросоюза проходит во вторник в Праге."Это неформальная встреча, и никаких практических решений приниматься не может. Возможно политическое соглашение, которое, я надеюсь, мы должны получить сегодня. Позднее появятся детали. Существует процедура, в ходе которой определяются цели, ресурсы", - сообщил Боррель.Он добавил, что инициатива создания данной миссии "высокого уровня" была принята еще до обострения конфликта на Украине в феврале этого года.
https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, украина, прага
В мире, Евросоюз, Украина, Прага
Боррель рассчитывает на согласие ЕС на тренировочную миссию для Украины
Боррель рассчитывает на согласие глав минобороны ЕС на тренировочную миссию для Украины
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы минобороны стран союза обсудят на неформальной встрече в Праге тренировочную миссию высокого уровня для украинских военных, он рассчитывает добиться политического согласования министрами развертывания миссии, детали этого проекта будут согласованы позднее.
Неформальная встреча глав минобороны стран Евросоюза проходит во вторник в Праге
.
"Это неформальная встреча, и никаких практических решений приниматься не может. Возможно политическое соглашение, которое, я надеюсь, мы должны получить сегодня. Позднее появятся детали. Существует процедура, в ходе которой определяются цели, ресурсы", - сообщил Боррель.
Он добавил, что инициатива создания данной миссии "высокого уровня" была принята еще до обострения конфликта на Украине
в феврале этого года.