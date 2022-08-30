https://ria.ru/20220830/energoresursy-1813094832.html

Многим пекарням в Австрии грозит закрытие из-за роста цен на энергоресурсы

Многим пекарням в Австрии грозит закрытие из-за роста цен на энергоресурсы - РИА Новости, 30.08.2022

Многим пекарням в Австрии грозит закрытие из-за роста цен на энергоресурсы

Большое количество пекарен в Австрии находятся на грани закрытия из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию, заявил глава федеральной ассоциации пекарей... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:53

2022-08-30T11:53

2022-08-30T11:55

экономика

австрия

природный газ

в мире

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ВЕНА, 30 авг - РИА Новости. Большое количество пекарен в Австрии находятся на грани закрытия из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию, заявил глава федеральной ассоциации пекарей Палаты экономики Австрии Йозеф Шротт."Энергозатраты выросли почти в десять раз по сравнению с прошлым годом. Многие пекарни рассматривают возможность закрытия", — цитирует Шротта телеканал PULS 24.Телеканал отмечает, что хлебопекарная промышленность требует много энергии для работы печей и охладителей теста.По данным федерального управления торговли и ремесел, для небольшой региональной пекарни с относительно выгодными контрактами на энергию затраты выросли с 17,6 тысячи евро до 54 тысяч евро в год.По данным Палаты экономики Австрии, цены на газ выросли с начала года с 2,9 цента до 23-28 центов за киловатт-час в зависимости от контракта или 38,3 цента на спотовом рынке. За тот же период электричество подорожало с 5 центов до 20-70 центов (в зависимости от поставщика и контракта).Цены на зерно и муку также резко выросли в последние месяцы, отмечает канал. Цена на пшеницу на бирже товарных фьючерсов Euronext в Париже недавно составляла 330 евро за тонну, что на 32% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

https://ria.ru/20220828/gaz-1812660021.html

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экономика, австрия, природный газ, в мире