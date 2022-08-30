https://ria.ru/20220830/energodar-1813283646.html
Украинские военные обстреливают окрестности Энергодара из артиллерии
Украинские военные обстреливают окрестности Энергодара из артиллерии - РИА Новости, 30.08.2022
Украинские военные обстреливают окрестности Энергодара из артиллерии
Украинские военные возобновили обстрел окрестностей Энергодара, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T22:34
2022-08-30T22:34
2022-08-30T22:34
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ЭНЕРГОДАР, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные возобновили обстрел окрестностей Энергодара, передает корреспондент РИА Новости.За последние полчаса в самом Энергодаре было слышно более пяти взрывов. Предположительно, удары наносились по районам в окрестностях города.Во вторник днем по береговой линии близ Запорожской АЭС было нанесено более 20 ударов. Позже несколько снарядов было выпущено по жилому массиву на окраине Энергодара.Также массированному артиллерийскому обстрелу подвергся жилой квартал в городе Каменка-Днепровская. Снаряд разорвался в квартире у здания напротив детского сада и игровой площадки. Под обстрел в том числе попала территория гостиницы и район зернохранилища.
https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Запорожская АЭС
Украинские военные обстреливают окрестности Энергодара из артиллерии
ВСУ обстреливают окрестности Энергодара из артиллерии
ЭНЕРГОДАР, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные возобновили обстрел окрестностей Энергодара, передает корреспондент РИА Новости.
За последние полчаса в самом Энергодаре было слышно более пяти взрывов. Предположительно, удары наносились по районам в окрестностях города.
Во вторник днем по береговой линии близ Запорожской АЭС было нанесено более 20 ударов. Позже несколько снарядов было выпущено по жилому массиву на окраине Энергодара.
Также массированному артиллерийскому обстрелу подвергся жилой квартал в городе Каменка-Днепровская. Снаряд разорвался в квартире у здания напротив детского сада и игровой площадки. Под обстрел в том числе попала территория гостиницы и район зернохранилища.