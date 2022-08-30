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Украинские военные обстреливают окрестности Энергодара из артиллерии - РИА Новости, 30.08.2022
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Украинские военные обстреливают окрестности Энергодара из артиллерии
Украинские военные обстреливают окрестности Энергодара из артиллерии - РИА Новости, 30.08.2022
Украинские военные обстреливают окрестности Энергодара из артиллерии
Украинские военные возобновили обстрел окрестностей Энергодара, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T22:34
2022-08-30T22:34
в мире
энергодар
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные возобновили обстрел окрестностей Энергодара, передает корреспондент РИА Новости.За последние полчаса в самом Энергодаре было слышно более пяти взрывов. Предположительно, удары наносились по районам в окрестностях города.Во вторник днем по береговой линии близ Запорожской АЭС было нанесено более 20 ударов. Позже несколько снарядов было выпущено по жилому массиву на окраине Энергодара.Также массированному артиллерийскому обстрелу подвергся жилой квартал в городе Каменка-Днепровская. Снаряд разорвался в квартире у здания напротив детского сада и игровой площадки. Под обстрел в том числе попала территория гостиницы и район зернохранилища.
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в мире, энергодар, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Запорожская АЭС
22:34 30.08.2022
 
Украинские военные обстреливают окрестности Энергодара из артиллерии

ВСУ обстреливают окрестности Энергодара из артиллерии

© РИА НовостиПоследствия обстрела Энергодара. 30 августа
Последствия обстрела Энергодара. 30 августа
© РИА Новости
Последствия обстрела Энергодара. 30 августа
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные возобновили обстрел окрестностей Энергодара, передает корреспондент РИА Новости.
За последние полчаса в самом Энергодаре было слышно более пяти взрывов. Предположительно, удары наносились по районам в окрестностях города.
Во вторник днем по береговой линии близ Запорожской АЭС было нанесено более 20 ударов. Позже несколько снарядов было выпущено по жилому массиву на окраине Энергодара.
Также массированному артиллерийскому обстрелу подвергся жилой квартал в городе Каменка-Днепровская. Снаряд разорвался в квартире у здания напротив детского сада и игровой площадки. Под обстрел в том числе попала территория гостиницы и район зернохранилища.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 08:00
Запорожская АЭС: НАТО создает повод для мировой войны
 
В миреЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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