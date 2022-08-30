https://ria.ru/20220830/energodar-1813283646.html

Украинские военные обстреливают окрестности Энергодара из артиллерии

Украинские военные обстреливают окрестности Энергодара из артиллерии - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские военные обстреливают окрестности Энергодара из артиллерии

Украинские военные возобновили обстрел окрестностей Энергодара, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T22:34

2022-08-30T22:34

2022-08-30T22:34

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ЭНЕРГОДАР, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные возобновили обстрел окрестностей Энергодара, передает корреспондент РИА Новости.За последние полчаса в самом Энергодаре было слышно более пяти взрывов. Предположительно, удары наносились по районам в окрестностях города.Во вторник днем по береговой линии близ Запорожской АЭС было нанесено более 20 ударов. Позже несколько снарядов было выпущено по жилому массиву на окраине Энергодара.Также массированному артиллерийскому обстрелу подвергся жилой квартал в городе Каменка-Днепровская. Снаряд разорвался в квартире у здания напротив детского сада и игровой площадки. Под обстрел в том числе попала территория гостиницы и район зернохранилища.

https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, энергодар, запорожская аэс