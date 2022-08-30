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Премьер Польши предложил изменить механизм формирования цен на энергию в ЕС - РИА Новости, 30.08.2022
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Премьер Польши предложил изменить механизм формирования цен на энергию в ЕС
Премьер Польши предложил изменить механизм формирования цен на энергию в ЕС - РИА Новости, 30.08.2022
Премьер Польши предложил изменить механизм формирования цен на энергию в ЕС
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает изменить механизм формирования цен на энергию в Европе. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T20:56
2022-08-30T20:58
цены на нефть
владимир путин
европа
россия
польша
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ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает изменить механизм формирования цен на энергию в Европе.Выступление Моравецкого после встречи глав правительств стран балтийского региона в Копенгагене транслировало Польское телевидениеПо его словам, предложения об "изменении механизма формирования цен" "попали на хорошую почву". "Я говорил с премьерами Дании, Финляндии, Эстонии. Все эти страны согласны с тем, что нужно привести к изменениям, в результате которых мы будем уверены в том, что механизм формирования цен в Европе, а значит и в Польше, не будет зависеть от российского газа", - заявил Моравецкий.Говоря про способ формирования цен на газ в ЕС он пояснил, что "сегодня это механизм так называемый merit order, то есть порядка входа отдельных источников энергии в систему, который формирует итоговую цену"."Поэтому изменение формирования цен энергии в ЕС, в том числе электроэнергии – первое и необходимое условие для того, чтобы довести до снижения цен. Я верю, что вскоре мы доработаем новые ценовые механизмы, которые позволят снизить цены энергии в Польше", - заключил он.По словам Моравецкого, "кульминационным моментом, который либо все решит, либо покажет, в какую сторону мы идем, будет ближайший саммит ЕС".После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, владимир путин, европа, россия, польша, евросоюз
Цены на нефть, Владимир Путин, Европа, Россия, Польша, Евросоюз
20:56 30.08.2022 (обновлено: 20:58 30.08.2022)
 
Премьер Польши предложил изменить механизм формирования цен на энергию в ЕС

Премьер Польши Моравецкий предложил изменить механизм формирования цен на энергию в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает изменить механизм формирования цен на энергию в Европе.
Выступление Моравецкого после встречи глав правительств стран балтийского региона в Копенгагене транслировало Польское телевидение
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По его словам, предложения об "изменении механизма формирования цен" "попали на хорошую почву". "Я говорил с премьерами Дании, Финляндии, Эстонии. Все эти страны согласны с тем, что нужно привести к изменениям, в результате которых мы будем уверены в том, что механизм формирования цен в Европе, а значит и в Польше, не будет зависеть от российского газа", - заявил Моравецкий.
Говоря про способ формирования цен на газ в ЕС он пояснил, что "сегодня это механизм так называемый merit order, то есть порядка входа отдельных источников энергии в систему, который формирует итоговую цену".
"Поэтому изменение формирования цен энергии в ЕС, в том числе электроэнергии – первое и необходимое условие для того, чтобы довести до снижения цен. Я верю, что вскоре мы доработаем новые ценовые механизмы, которые позволят снизить цены энергии в Польше", - заключил он.
По словам Моравецкого, "кульминационным моментом, который либо все решит, либо покажет, в какую сторону мы идем, будет ближайший саммит ЕС".
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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