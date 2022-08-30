https://ria.ru/20220830/ekonomiya-1813130758.html

Вучич выключил холодильник и освещение в резиденции ради экономии

Вучич выключил холодильник и освещение в резиденции ради экономии - РИА Новости, 30.08.2022

Вучич выключил холодильник и освещение в резиденции ради экономии

Президент Сербии Александр Вучич рассказал журналистам, что выключил свой холодильник и большинство осветительных приборов в резиденции ради экономии... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:49

2022-08-30T13:49

2022-08-30T13:49

в мире

сербия

александр вучич

цены на нефть

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал журналистам, что выключил свой холодильник и большинство осветительных приборов в резиденции ради экономии электроэнергии в свете роста цен.Выражение оппонентов о Вучиче "выскакивает из холодильника" из-за плотности его присутствия в эфире и прессе ранее стало частью политического фольклора Сербии. Сам президент в одном из роликов кампании перед выборами 3 апреля обыграл этот стереотип, буквально выйдя из холодильника, а затем повторил это в последнем телевизионном эфире перед агитационной тишиной 31 марта."Готов показать вам, как на своем этаже погасил все искусственное освещение. Здесь не могу его выключить из-за вас. Но там все погашено, даже малый холодильник, в котором у меня стоит Cola Zero и вода, выключил. Сейчас не жарко, поэтому сколько могу, вношу свой вклад, помогаю стране хоть столько сэкономить. Потому что цены ненормальные, невозможные", - заявил глава государства журналистам во вторник.Он уточнил, что власти Сербии вынуждены были накануне импортировать четыре гигаватта электроэнергии, что обошлось бюджету в 2,4 миллиона евро."Перед нами еще немного тяжелого лета, тяжелая осень и более тяжелая зима. Надеюсь, что преодолеем все и вскоре сможем представить гражданам план", - добавил сербский лидер.В конце июля Вучич сообщил, что высокие температуры на Западных Балканах привели к снижению уровня воды в Дунае и проблемам с транспортом угля с одной, и росту потребления электроэнергии с другой стороны. По его словам власти страны из-за энергетического кризиса и роста цен на энергоносители в мире фактически ввели чрезвычайное положение до 31 марта 2023 года.Ранее он неоднократно заявлял, что стоимость электроэнергии в стране является одной из самых низких в Европе. По его данным в начале июля при ценах на мировых биржах около 360 евро за мегаватт, в Сербии мегаватт для домовладений стоит 41 евро, а для предприятий – 75 евро. Производителем свыше 50% энергии в стране является сеть теплоэлектростанций "Никола Тесла" (ТЕНТ) с максимальными годовыми показателями в 20 тысяч произведенных гигаватт-часов и 28 миллионами тонн переработанного лигнита из бассейна "Колубара".

https://ria.ru/20220821/neft-1811160603.html

https://ria.ru/20220829/zavody-1812363074.html

https://ria.ru/20220811/gaz-1808706685.html

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Кирилл Волков

в мире, сербия, александр вучич, цены на нефть, санкции в отношении россии