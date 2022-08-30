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Вучич выключил холодильник и освещение в резиденции ради экономии - РИА Новости, 30.08.2022
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Вучич выключил холодильник и освещение в резиденции ради экономии
Вучич выключил холодильник и освещение в резиденции ради экономии - РИА Новости, 30.08.2022
Вучич выключил холодильник и освещение в резиденции ради экономии
Президент Сербии Александр Вучич рассказал журналистам, что выключил свой холодильник и большинство осветительных приборов в резиденции ради экономии... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:49
2022-08-30T13:49
в мире
сербия
александр вучич
цены на нефть
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал журналистам, что выключил свой холодильник и большинство осветительных приборов в резиденции ради экономии электроэнергии в свете роста цен.Выражение оппонентов о Вучиче "выскакивает из холодильника" из-за плотности его присутствия в эфире и прессе ранее стало частью политического фольклора Сербии. Сам президент в одном из роликов кампании перед выборами 3 апреля обыграл этот стереотип, буквально выйдя из холодильника, а затем повторил это в последнем телевизионном эфире перед агитационной тишиной 31 марта."Готов показать вам, как на своем этаже погасил все искусственное освещение. Здесь не могу его выключить из-за вас. Но там все погашено, даже малый холодильник, в котором у меня стоит Cola Zero и вода, выключил. Сейчас не жарко, поэтому сколько могу, вношу свой вклад, помогаю стране хоть столько сэкономить. Потому что цены ненормальные, невозможные", - заявил глава государства журналистам во вторник.Он уточнил, что власти Сербии вынуждены были накануне импортировать четыре гигаватта электроэнергии, что обошлось бюджету в 2,4 миллиона евро."Перед нами еще немного тяжелого лета, тяжелая осень и более тяжелая зима. Надеюсь, что преодолеем все и вскоре сможем представить гражданам план", - добавил сербский лидер.В конце июля Вучич сообщил, что высокие температуры на Западных Балканах привели к снижению уровня воды в Дунае и проблемам с транспортом угля с одной, и росту потребления электроэнергии с другой стороны. По его словам власти страны из-за энергетического кризиса и роста цен на энергоносители в мире фактически ввели чрезвычайное положение до 31 марта 2023 года.Ранее он неоднократно заявлял, что стоимость электроэнергии в стране является одной из самых низких в Европе. По его данным в начале июля при ценах на мировых биржах около 360 евро за мегаватт, в Сербии мегаватт для домовладений стоит 41 евро, а для предприятий – 75 евро. Производителем свыше 50% энергии в стране является сеть теплоэлектростанций "Никола Тесла" (ТЕНТ) с максимальными годовыми показателями в 20 тысяч произведенных гигаватт-часов и 28 миллионами тонн переработанного лигнита из бассейна "Колубара".
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в мире, сербия, александр вучич, цены на нефть, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Александр Вучич, Цены на нефть, Санкции в отношении России
13:49 30.08.2022
 
Вучич выключил холодильник и освещение в резиденции ради экономии

Президент Сербии Вучич выключил в резиденции холодильник и свет для экономии энергии

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал журналистам, что выключил свой холодильник и большинство осветительных приборов в резиденции ради экономии электроэнергии в свете роста цен.
Выражение оппонентов о Вучиче "выскакивает из холодильника" из-за плотности его присутствия в эфире и прессе ранее стало частью политического фольклора Сербии. Сам президент в одном из роликов кампании перед выборами 3 апреля обыграл этот стереотип, буквально выйдя из холодильника, а затем повторил это в последнем телевизионном эфире перед агитационной тишиной 31 марта.
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"Готов показать вам, как на своем этаже погасил все искусственное освещение. Здесь не могу его выключить из-за вас. Но там все погашено, даже малый холодильник, в котором у меня стоит Cola Zero и вода, выключил. Сейчас не жарко, поэтому сколько могу, вношу свой вклад, помогаю стране хоть столько сэкономить. Потому что цены ненормальные, невозможные", - заявил глава государства журналистам во вторник.
Он уточнил, что власти Сербии вынуждены были накануне импортировать четыре гигаватта электроэнергии, что обошлось бюджету в 2,4 миллиона евро.
"Перед нами еще немного тяжелого лета, тяжелая осень и более тяжелая зима. Надеюсь, что преодолеем все и вскоре сможем представить гражданам план", - добавил сербский лидер.
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В конце июля Вучич сообщил, что высокие температуры на Западных Балканах привели к снижению уровня воды в Дунае и проблемам с транспортом угля с одной, и росту потребления электроэнергии с другой стороны. По его словам власти страны из-за энергетического кризиса и роста цен на энергоносители в мире фактически ввели чрезвычайное положение до 31 марта 2023 года.
Ранее он неоднократно заявлял, что стоимость электроэнергии в стране является одной из самых низких в Европе. По его данным в начале июля при ценах на мировых биржах около 360 евро за мегаватт, в Сербии мегаватт для домовладений стоит 41 евро, а для предприятий – 75 евро. Производителем свыше 50% энергии в стране является сеть теплоэлектростанций "Никола Тесла" (ТЕНТ) с максимальными годовыми показателями в 20 тысяч произведенных гигаватт-часов и 28 миллионами тонн переработанного лигнита из бассейна "Колубара".
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