Путину доложат итоги совещаний по социально-экономическому развитию
Правительство доложит Путину итоги совещаний по социально-экономическому развитию России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Правительство России в сентябре доложит президенту по итогам серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития страны как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сегодня нам предстоит проанализировать результаты серии проведенных в Координационном центре совещаний. Мы вели эту работу с учетом поручения президента о необходимости актуализировать все наши действия и планы, тем более перед бюджетным циклом", - сказал Мишустин, выступая на сводной стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления.
Он напомнил, что в рамках совещаний были рассмотрены вопросы здравоохранения и демографии, образования, культуры и спорта.
"Особое внимание мы уделили экономическим вопросам, науке и инновациям, отраслевым задачам в сферах транспорта, энергетики, в том числе атомной, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также в ключевых секторах – аграрном комплексе, промышленности. Мы подробно рассматривали темы освоения критических технологий, разработки собственных материалов, комплектующих, развития отечественных наукоемких производств, машино- и станкостроения", - продолжил Мишустин.
Он добавил, что с учетом рисков и внешнего давления, с которыми столкнулась Россия, необходимо сформировать общее видение дальнейшего социального и экономического развития страны как в краткосрочной перспективе (должно быть отражено в проекте федерального бюджета на следующий год), так и на более длительный период (за счет реализации госпрограмм и нацпроектов). Премьер указал, что российский бизнес в текущих условиях нуждается не только в дополнительной поддержке, но и в стратегических ориентирах.
"Нам предстоит обеспечить оживление потребительского спроса, кредитования, создать условия для сохранения рабочих мест и усиления инвестиционной активности, продолжить развитие отраслевых рынков и способствовать опережающему формированию инфраструктуры. Нам нужно ответить на эти и многие другие непростые вопросы, в первую очередь о том, какие меры поддержки будут сохранены или изменятся. В сентябре нам предстоит доложить об итогах этой работы президенту, а затем с учетом его поручений внести проект федерального бюджета на ближайшие три года в Госдуму", - подчеркнул глава кабмина.
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