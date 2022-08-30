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Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/donbass-1813148821.html
Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк
Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк - РИА Новости, 30.08.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк
Украинские войска во вторник за 12 минут обстреляли поселок Зайцево и ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 20 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:25
2022-08-30T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
зайцево
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник за 12 минут обстреляли поселок Зайцево и ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 20 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 13.30 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 13.35 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кубышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 13.37 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о шести обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применение снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города два мирных жителя погибли и шесть пострадали в Петровском районе, еще двое получили ранения в Киевском районе. По Зайцево украинские войска два раза открыли огонь, применив снаряды калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
зайцево
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, донецк (днр), зайцево, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Зайцево, Донецкая Народная Республика, Донбасс
14:25 30.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Зайцево и Донецк снарядами калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки украинского снаряда в Донецкой области
Осколки украинского снаряда в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник за 12 минут обстреляли поселок Зайцево и ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 20 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 13.30 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 13.35 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кубышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 13.37 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о шести обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применение снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города два мирных жителя погибли и шесть пострадали в Петровском районе, еще двое получили ранения в Киевском районе. По Зайцево украинские войска два раза открыли огонь, применив снаряды калибром 152 миллиметра.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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