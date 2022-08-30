https://ria.ru/20220830/dnr-1813262684.html

Украинские военные за сутки выпустили более 200 боеприпасов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более 200 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские военные за сутки выпустили более 200 боеприпасов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более 200 боеприпасов по Донецкой Народной республике, сообщили во вторник в Народной Милиции ДНР. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:54

2022-08-30T19:54

2022-08-30T19:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 200 боеприпасов по Донецкой Народной республике, сообщили во вторник в Народной Милиции ДНР."За текущие сутки, по информации от представительства ДНР в СЦКК, противник выпустил более 200 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых миномётов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что украинские войска вели огонь по районам десяти населённых пунктов республики.В ведомстве добавили, что в результате украинских обстрелов погибли два жителя республики, еще восемь были ранены.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, сцкк