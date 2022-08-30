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В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/dnr-1813261738.html
В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики
В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики - РИА Новости, 30.08.2022
В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики
Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, девять получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:43
2022-08-30T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, девять получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале народной милиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
19:43 30.08.2022
 
В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики

Народная милиция ДНР сообщила о гибели четверых военнослужащих за сутки, девять раненых

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, девять получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале народной милиции.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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